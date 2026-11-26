民進黨台北市長候選人沈伯洋，原預計在市府路旁仁愛路舉辦「選前之夜」，不料搭建舞台必須封路4天引爆民怨，昨（25）日晚間突在社群平台PO影片宣布不辦選前之夜。一場選前造勢瞬間引爆藍綠雙方戰火，網紅Cheap今（26）日在臉書發文，直呼沈伯洋這步棋十分高招，「今天還有誰在討論索羅斯嗎？不但沒有人討論，還反過來靠北蔣萬安」。

沈伯洋原本規畫周五在台北市議會、市府前舉辦選前之夜活動，卻因搭建舞台導致周邊仁愛路等交通要道封路引爆民怨。沈伯洋昨晚PO影片表示，其他場地全被借走、僅剩仁愛路旁能舉辦造勢活動，但和北市府開會討論之後，仍無法解決封路造成的困擾，因此決定取消選前之夜。

一場選前造勢引發藍綠戰火，除了網友灌進國民黨台北市長候選人蔣萬安臉書抗議，立法院民進黨團總召蔡其昌表示，「台灣民主已經走到現在，還用把場地統統借起來的方式，很難想像」；不過國民黨立委徐巧芯表示，4年前陳時中競選團隊搶走理想場地，當時的綠營競選總幹事吳思瑤反嗆「是你們手速太慢」、「下回請早」。

對此，網紅Cheap在臉書發文，針對沈伯洋表示「北平東路路權僅27日，依舞台複雜度及交通、醫療安全等，無法在一天內搭設完成」，指出2020年蔡英文競選總統的選前之夜場地，前一天還是韓國瑜的造勢場，但舞台卻能在一天內搭建，反酸「小英總統難道沒教怎麼搭舞台嗎？」

此外，對於沈伯洋昨晚突宣布取消選前之夜，Cheap更直呼高招，「今天還有誰在討論索羅斯嗎？不但沒有人討論，還反過來靠北蔣萬安」。