民進黨台北市長候選人沈伯洋在市府路旁仁愛路舉辦「選前之夜」，封路搭舞台影響交通掀起民怨，昨晚宣布取消。對此，網紅陳沂今在臉書指出，重點是，通常大家都前一天搭舞台就好，是這麼樣豪華巨型的洋流舞台，需要封路搭三天舞台啊？

沈伯洋昨晚宣布取消選前之夜活動，並發短片稱其他場地全被借走，引起支持者嘩然；台北市長蔣萬安上午受訪指出，一次要封4天確實比較少見，要請沈委員團隊說明，為什麼這一次要提前。

網紅陳沂在臉書指出，沈有伯洋取消選前之夜，理由是因為要在仁愛路搭舞台封路擾民，被抗議；沈伯洋的說法是，凱道、市府路都被借走，市民廣場市府不給借，北平東路也被借走；「小水滴」進攻蔣萬安臉書，質疑是蔣市府刻意阻擋對手，濫用職權。

陳沂表示，但市府廣場本來就是規定不能出借的。民進黨也有搶到北平東路27日的路權，不知道沈伯洋為何要改到仁愛路去。

她說，這件事的重點是，通常大家都前一天搭舞台就好。是這麼樣豪華巨型的洋流舞台，需要封路搭三天舞台啊？看來就是沒有把市民的交通權益當一回事啊，「很像土皇帝，這個地方我包4天了啦」，要走請改道。被抗議才裝受虐，「真的很Light」。