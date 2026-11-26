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方恩格質疑范雲貼文恐違選罷法 吳思瑤駁：觀選與助選不能混為一談
民進黨立委范雲在社群網站Instagram宣傳，稱民進黨台北市長候選人沈伯洋獲國際左派政黨聯盟人士支持，遭國際政治觀察家方恩格指，恐違「選罷法」不得邀請外國人助選。沈伯洋今下午車掃前受訪指，評論這件事沒有問題，而是不能站上台助選；競總總幹事吳思瑤說，觀選和助選不能混為一談。
范雲在11月10日貼文指，上周在台灣舉辦了為期三天的國際自由聯盟大會，大會安排外賓參訪沈伯洋競選總部。方恩格則引用「公職人員選罷法」第56條規定，政黨及任何人不得邀請外國人，公開演講或署名推薦為候選人宣傳或支持、反對罷免案，或為候選人或支持、反對罷免案站台或亮相造勢。
沈伯洋聽到問題後先說，好久沒有聽到這個名字；並舉例就像台灣評論其他國家的選舉，「你在評論這件事情是沒有什麼問題的。」但就是不能夠站在台上助選，法律的那條線其實蠻清楚，「大家都是念法律的...真的拜託一下，不要每次都引用這一些奇奇怪怪的發言。」
一旁的吳思瑤補充，所以觀選和助選不能夠混為一談。
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