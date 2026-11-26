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沈伯洋選前之夜喊卡 張雅屏批：連造勢場地都可以用來塑造悲情？
民進黨台北市長候選人沈伯洋昨宣布取消選前之夜活動，並指競選總部前的北平東路在25日、26日也被借走。國民黨考紀會主委張雅屏批評，連造勢場地都可以用來塑造悲情？好好呈現自己優秀的一面，很難嗎？裝什麼可憐？沒出息。
張雅屏指出，沈伯洋團隊先拉長場布時間做交通管制造成民怨，再委屈巴巴刻意取消造勢活動，彷如現實版的「白蛇傳」，白素貞為了幫助許仙開設的藥舖「保生堂」招攬生意，暗中在城裡的水井下毒，再讓許仙出售獨門解藥來賺錢與博取名聲。「這種自導自演的戲碼，還不夠惡質嗎？」
張雅屏說，過往這種登記路權的問題，都是競選團隊的活動組和負責辦活動的公關公司去處理的。若連這種事情沈伯洋都管理不好，還能相信他能管理好六萬人公務團隊的台北市政府？
張雅屏批評，好好呈現自己優秀的一面，很難嗎？裝什麼可憐？沒出息不知有多少人覺得這次台北市場選舉，因沈伯洋的參選，彷如一場鬧劇？
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