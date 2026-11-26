對外界關心路權申請一事，臺北市政府工務局新建工程處26日澄清，選前最熱門的集會地點凱達格蘭大道，自2020年至2026年於投票前1日（俗稱選前之夜），在開放申請後，皆於1秒內完成遞件，與往年並無差異，亦無不公平的情事。

新工處說明，依《集會遊行法》取得集會地點所有人或管理人之同意文件，並向警察機關申請集會許可，方可辦理集會。

申請人如果預計使用市區道路舉辦集會，須依《臺北市申請使用道路集會要點》第7條，透過「臺北市申請使用道路網」向臺北市政府工務局新建工程處（以下簡稱新工處）提出線上申請，集會處所同意文件應於集會日前2日至30日內（以日曆天計算，包含例假日及國定假日）辦理並於申請當日繳納新臺幣3萬元的保證金；申請使用道路路權每次最多可申請2個區塊及連續使用2日，且同一申請人（以身份證字號管控）每月僅能申請一次。於「臺北市申請使用道路網」完成遞件後，全案經警察局及當地分局共同審查後，由新工處依共審意見核發使用道路同意文件或予以駁回。

新工處強調，申請人取得使用道路同意文件後再以《集會遊行法》第9條要求文件，包含集會遊行申請書、前述道路同意文件、身分證及名冊等向警察當地分局申請集會遊行，待警察局審核通過後會發集會遊行許可證。