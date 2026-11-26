民進黨台北市長候選人沈伯洋昨晚宣布取消選前之夜活動，並發短片稱其他場地全被借走，有網友質疑蔣萬安陣營選前之夜搶到凱道路權，花不到1秒的時間，疑似動用科技。北市新工處下午澄清，從109年至今，凱道開放申請後都是在1秒內完成遞件，與往年並無差異。

對於選舉熱門路段在開放申請路權，新工處澄清，選前最熱門的集會地點凱達格蘭大道，自109年至115年於投票前1日、俗稱選前之夜，在開放申請後，皆於1秒內完成遞件，與往年並無差異，亦無不公平的情事。

新工處指出，依「集會遊行法」取得集會地點所有人或管理人之同意文件，並向警察機關申請集會許可，方可辦理集會。

另外，申請人如果預計使用市區道路舉辦集會，須依「台北市申請使用道路集會要點」第7條，透過「台北市申請使用道路網」向台北市新工處提出線上申請，集會處所同意文件應於集會日前2日至30日內，以日曆天計算，包含例假日及國定假日。

新工處表示，申請當日繳納3萬元的保證金；申請使用道路路權每次最多可申請2個區塊及連續使用2日，且同一申請人以身份證字號管控，每月僅能申請一次。在「台北市申請使用道路網」完成遞件後，全案經警察局及當地分局共同審查後，由新工處依共審意見核發使用道路同意文件或予以駁回。

新工處指出，申請人取得使用道路同意文件後再以「集會遊行法」第9條要求文件，包含集會遊行申請書、前述道路同意文件、身分證及名冊等向警察當地分局申請集會遊行，待警察局審核通過後會發集會遊行許可證。