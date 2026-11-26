民進黨台北市長候選人沈伯洋今天表示，針對選前之夜，經與團隊開會已決定方案，將於晚上直播宣布。沈伯洋競辦總幹事吳思瑤指出，預估採線上方式，將由沈直播時對外報告。

沈伯洋下午舉辦傳統式車掃最後1場，地點選定於士林北投區，包含競選辦公室總幹事、立委吳思瑤與選區議員候選人等皆到場。吳思瑤在車隊出發前先接受聯訪，被問及選前之夜因故取消的後續規劃。

吳思瑤說，針對取消選前之夜，她與沈伯洋的共識很清楚，就是市民通行權利、日常生活要擺首位，「先有市民，才有市長」，團隊共識很高。因這場活動付出太多心血，縱然無法舉辦有不捨及不甘，但覺得決定取消並無掙扎。

吳思瑤被問及選前之夜後續舉辦方式時指出，團隊稍晚會做最終定案，目前是實體活動因沒場地就不辦，將採線上方式，因須討論內容、來賓、橋段等，團隊目前還在協調，後續由沈伯洋在晚間直播時向外界報告。

沈伯洋受訪時被問及選前之夜舉辦方式時說，大致已決定方案，晚上直播時會跟外界宣布細節，且這是一場台北市選舉，對他而言就是要在台北舉辦能夠提供給大家的活動，且依目前規劃，開票之夜活動應該不受影響。

針對選前之夜取消舉辦，沈伯洋下午透過社群平台Threads發影片，內容包含吳思瑤等團隊成員因取消默默擁抱拭淚，影片的主題則是「擋在路上的，最後變成了路」。

沈伯洋受訪時被問及此發文時說，一路上會遇到不同客觀阻礙，對團隊而言就是不斷往前，滴水穿石，既然作為「洋流」，就算前方有阻礙也可衝破或從旁繞過。對團隊而言，解決事情本來就有很多種方法，所以他才寫「不管是什麼擋在我們的路上，反正最終都會變成我們的道路。」

至於對手台北市長蔣萬安受訪提到，沈伯洋應說明為何提前封路。沈伯洋回應，蔣曾參與過多次選舉，應該知道辦活動不只要搭設舞台，還要規劃醫療通道、維安，而維安最重要，因有各式各樣的人要上台助講。

沈伯洋接著說，舉辦活動還有安全演練及彩排，因當時規劃選前之夜的節目非常豐富，所以彩排更重要。

媒體詢問對手陣營提到辦不成選前之夜是因協調能力差，更不該怪罪蔣萬安。沈伯洋回應，他沒怪蔣萬安，昨天拍影片時已說明很清楚，雖市府提供交通疏解方案，但經他跟團隊現場觀察還是認為會造成交通壅塞，所以他當機立斷不要此方案，他沒怪任何人，對手陣營不要自行跳入，這樣很奇怪。