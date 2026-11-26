聽新聞
0:00 / 0:00
蔣萬安、韓國瑜港湖車掃遇婦人倒地 急下車關心
選戰倒數2天，台北市長蔣萬安最後衝刺，今天與立法院長韓國瑜到內湖、南港大車掃，車隊下午近3時快抵達議員李明賢服務處前時，見路旁一名婦人身體不適倒地，兩人立刻下車，上前關心，並陪同等候救護人員將婦人送往醫院。
消防局下午近3時獲報，忠孝東路六段有一名婦人疑似摔傷，意識清醒，稱尾椎疼痛。據了解，該名婦人疑似閃到腰，跌坐在地。
蔣萬安競辦也在直播時提到，車隊掃街過程有一個小狀況，有民眾身體不適，第一時間蔣萬安有注意到，立刻暫停戰車，與韓國瑜下車關心，而且協助民眾送醫。該民眾的身體已無大礙，感謝現場熱心協助的朋友，也請大家跟蔣萬安打招呼，站在人行道比較安全。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。