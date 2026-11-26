選戰倒數2天，台北市長蔣萬安最後衝刺，今天與立法院長韓國瑜到內湖、南港大車掃，車隊下午近3時快抵達議員李明賢服務處前時，見路旁一名婦人身體不適倒地，兩人立刻下車，上前關心，並陪同等候救護人員將婦人送往醫院。

消防局下午近3時獲報，忠孝東路六段有一名婦人疑似摔傷，意識清醒，稱尾椎疼痛。據了解，該名婦人疑似閃到腰，跌坐在地。

蔣萬安競辦也在直播時提到，車隊掃街過程有一個小狀況，有民眾身體不適，第一時間蔣萬安有注意到，立刻暫停戰車，與韓國瑜下車關心，而且協助民眾送醫。該民眾的身體已無大礙，感謝現場熱心協助的朋友，也請大家跟蔣萬安打招呼，站在人行道比較安全。

台北市長蔣萬安（右）與立法院長韓國瑜（左）下午在內湖南港車隊掃街快抵達市議員李明賢服務處前時，見路旁一名婦人身體不適倒地，兩人立刻下車關心。 記者張文玠／攝影