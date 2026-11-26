民進黨台北市長候選人沈伯洋昨宣布取消選前之夜活動，引發爭路權討論。國民黨前副主席連勝文表示，沈伯洋團隊為了搭建競選舞台，居然要花四天時間，將周遭大片市民使用的重要道路完全封閉，這絕對是令人無法想像的豪華聲光舞台規模，已經為未來所有非民進黨候選人創下一個永遠無法追趕，也無法超越的典範級造勢活動。

連勝文指出，他在2014年競選時，為了爭取凱道路權，必須在開放路權登記前去排隊，因此他還特別跑去探望排隊的同仁；現用網路登記即可，所以才會出現2022年市長選舉時，民進黨用網路同時搶到選前之夜凱道及北平東路使用權，但卻刻意不用凱道，也就是故意不讓國民黨用凱道造勢的情況。

連勝文說，當年他們總部規畫競選舞台架設及拆除，從頭到尾大概也是一天多一點的時間，也就是周四半夜開始搭建，周五造勢完成立刻拆除，所以為了搭建一個競選舞台居然要花四天的時間，將周遭大片市民使用的重要道路完全封閉，這絕對是令他無法想像的豪華聲光舞台規模，才會需要封這麼多天。

連勝文說，其實他還蠻期待看到民進黨這一次原訂在東區舉辦的造勢晚會，以其封路的時間及規模來估算，這一場造勢活動絕對已超越每年台北市跨年晚會，甚至直追全球最大的電音party-Tomorrowland或Ultra Music Festival 連續數日狂歡所需要的場地及豪華配備；即便在Las Vegas最新，也是全球最大的球體場館Sphere辦演唱會，恐怕也比不上民進黨這一場。

連勝文說，他記得沒錯，民進黨候選人人設，是聲稱自己貸款兩百萬來參選，但之前在關渡宮造勢，外界估算就已花費數千萬元，雖然民進黨對外宣稱，這裡面有已獲得龐大中央政府預算的某些產業國家隊企業贊助，也就是「特權資本主義」發功，但其他節目製作、轉播及演唱會等級的聲光舞台等部分，所需要的花費及資源，已經為未來所有非民進黨候選人創下一個永遠無法追趕，也無法超越的典範級造勢活動。

連勝文酸，就在大家覺得沒有人可以有資源再辦這種頂級活動時，民進黨卻還是可以超越自己，原本這次需要四天封路搭建出來的舞台，他相信一定可以創造出來比關渡宮那場，更為震撼的聲光娛樂效果。他真的很想看看民進黨的造勢將如何輾壓美國美式足球超級盃中場秀或是今年在麥迪遜廣場花園舉辦的NBA總決賽，或許也可以藉此打造一個「造勢產業」國家隊，向全球輸出。

連勝文說，民進黨有無限的資源，甚至用不完的錢，當然可以任性到想做什麼就做什麼，如果不是引起民怨，就算封路七天來搞造勢，相信他們也辦得到，這一次若因民眾反彈而看不到這種豪華場景，民進黨在2028年一定會補償大家，場場辦得都比2026年更盛大。