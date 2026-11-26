一筆由沈伯洋以個人帳戶代收，另一筆是台灣民主實驗室收到的研究補助。台北市長候選人沈伯洋近日面對的境外資助爭議，牽涉兩個出資者，也有兩條不同的金流；前者是美國在台協會（ＡＩＴ）在黑熊學院籌設期間提供的資助，後者是索羅斯創辦的開放社會基金會給台灣民主實驗室的研究補助。兩筆錢分開看，選民才知道哪些問題已有回答，哪些還需要說明。

先看ＡＩＴ的資助。台北地院判決指出，當時黑熊學院尚未正式成立，款項匯入沈的個人帳戶，再由他全數領出。團體尚在籌設，可以理解當時收款有實務上的考量。至於為何由他代收、領出後交給誰、如何核銷，最清楚的仍是經手人。若能說明當時的安排，並提出可供核對的收據或交付紀錄，外界就能順著帳目了解這筆錢的去向。

再看台灣民主實驗室。實驗室已表示，開放社會基金會的研究補助於今年六月結束，款項未支付給理事長，也未用於政黨或政治人物的選舉活動。這項回應應當完整呈現。接下來可由實驗室說明，補助涵蓋哪幾年、總額多少、完成哪些研究。倘若成果已經發表，列出計畫名稱、經費與報告，讀者便能逐項對照，也能看見研究人員做了哪些工作。

這場爭議還牽涉一件名譽權官司。沈伯洋向傅崐萁求償百萬元，一審敗訴，已提起上訴。一審法院認為，傅針對涉及公共利益的境外資助提出質疑，有一定資料為憑，已盡合理查證，並依發言脈絡將「顛覆活動」認定為評論用語。法院審理的是傅的發言是否侵害名譽。至於兩筆補助如何支用，仍要看合約與憑證。讓選民明白判決處理到哪裡，對提出質疑與受到質疑的雙方才公平。

境外補助如何影響公共事務，喬治亞有一例。據索羅斯基金會網絡年報，二○○三年喬治亞國會選舉前，當地開放社會基金會曾與地方媒體就選舉報導合作。選後，舞弊引發抗議，總統辭職。基金會支持哪些活動，有紀錄可查；若要認定出資者指揮抗議，仍須有決策上的證據。

回到台灣，除了錢花在哪裡，選民也有理由關心誰有決定權。研究題目由誰提出？出資者能否要求受補助團體參與特定倡議，或在報告發表前要求修改結論？這些問題，公開補助合約中的相關條款，雙方各有多少決定空間，自可看得明白。

筆者建議，黑熊學院與台灣民主實驗室就各自涉及的補助，各公布一張對帳表，列出來源、期間、金額、條件、支出及成果。經個人帳戶代收的部分，由沈本人補上交付經過與憑證。這套做法也應適用於各黨候選人，今天選民怎麼問沈伯洋，明天就能用同一把尺檢視其他人。讓每一筆錢都有資料可查，也讓每一項質疑都有據可答。