民進黨台北市長候選人沈伯洋取消選前之夜，意外引發場地及交通問題的政治攻防。醫師沈政男今天發文，綠營支持者選前關注的不是市政，而是忙著討論取消晚會的原因，甚至將責任指向台北市長蔣萬安。他質疑，沈伯洋及支持團隊從頭到尾都不是要談市政，而是攻擊對手、塑造個人形象操作選戰，直言就是「人設民粹」。

沈政男指出，選戰已進入最後階段，沈伯洋取消選前之夜，綠營卻將焦點放在蔣萬安是否搶走場地，甚至形容這是蔣萬安的「最後一根稻草」。他認為，民進黨從大罷免時期的政治攻防延續至今，連前總統蔡英文、總統賴清德都捲入相關議題，彷彿沒有其他更重要的事情需要關注。

沈政男認為，沈伯洋一開始就不是以市政議題作為選戰主軸，而是先攻擊蔣萬安人設，再塑造自己的形象，以此吸引支持者。他舉沈伯洋過去說出「你高興就好」，以及這次以交通考量取消選前之夜為例，認為兩者都是表面退讓、實際上藉由網路風向反擊對手的操作。

他更以「拿椅子砸人」比喻沈伯洋的政治風格，並將沈伯洋過去在臉書使用髒話、打電玩及公開場合言行等爭議，一併視為其個人性格的展現。沈政男也提及外國基金會資金、撰寫書籍批評國內政敵，以及沈伯洋的英文、台語能力等問題，質疑其對外塑造的形象與實際言行有所落差。

沈政男批評沈伯洋在造勢場合缺乏事先準備，臨場發言內容雜亂，卻仍獲得台下支持者掌聲。他認為，支持者的鼓掌不代表候選人具備治理城市的能力，選市長不應只看網路聲量與形象包裝。

沈政男說，相較之下，蔣萬安是「一般懂得害臊的人」，並引用民眾黨創黨主席柯文哲「要選一個正常的人」的說法，將兩人的差異指向言行分寸與政治人物應有的自我約束。文章最後更以「回去打電玩吧」六字，嘲諷沈伯洋不適合參選台北市長。