國民黨立院黨團總召傅崐萁先前指控民進黨台北市長候選人沈伯洋收受境外資金，沈提告求償100萬元，台北法院一審判沈敗訴、傅崐萁免賠。傅崐萁今天說，法院就是認證沈拿了這筆錢，喊話沈伯洋勇敢面對司法，說清楚資金流向，還要沈伯洋把判決書看清楚。

傅崐萁指控沈伯洋收受境外資金，沈伯洋去年3月提告並求償100萬元，台北地方法院一審判沈伯洋敗訴。沈昨說，法院沒判傅要賠償，很大的原因是法官認為「傅崐萁這樣講，好像也沒有什麼人會相信」。

傅崐萁今天駁斥，判決書上寫的清清楚楚，傅崐萁說你拿了外國資金4000多萬元，而且有查證，在具體的事實情況之下，做延伸的評論跟判斷，才判沈敗訴，「法院就是認證沈伯洋拿了這筆錢」，還要沈伯洋認真看判決書。

傅崐萁說，索羅斯的資金狙擊各國經濟發展、破壞各國的經濟秩序，也就是國際知名的「禿鷹」，曾在亞洲狙擊過泰國、韓國、香港，造成1996 亞洲金融風暴，甚至還一度要狙擊台灣的經濟。

傅說，索羅斯是在國際惡名昭彰的集團，過去3、40年來在全世界做突襲式的禿鷹，挹注資金意圖顛覆各個地區、國家的經濟甚至政府。

他質疑，沈伯洋拿了索羅斯4000多萬元，到底目的為何，在台灣的資金流向、做出什麼樣的成績，結案報告是什麼，台灣人民都不知道，要求沈勇敢面對，要說清楚講明白。

傅崐萁說，沈伯洋是學法律的，還是立法委員，怎麼可以公然當著全國國人面前，說這樣的漫天大謊？沈伯洋是台北市長候選人，連法律都不清楚、沒有基本常識，要求沈要給台北市民跟國人一個清楚的答案。