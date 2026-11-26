選戰倒數，綠營台北市長候選人沈伯洋原訂在北市府、議會周邊辦選前之夜，但因封路搭舞台影響交通惹民怨而宣布取消，引發路權借用討論。沈競選總幹事吳思瑤稱封路天數和交管是與市府協商，尊重市府建議；台北市長蔣萬安說，封路4天是他們規畫，市府敢不同意？

蔣萬安「光榮台北 團結向前」大車掃下午來到內湖、南港區，立法院長韓國瑜陪同向市民請託，支持者現場熱情應援。

出發前，蔣萬安被問及稱市府路路權可讓沈伯洋使用一事，蔣說，事情發展的很快，當獲知沈伯洋團隊取消選前之夜，我們也立刻表達願意取消開票活動，把市府路讓給沈委員來舉辦選前之夜，都是希望在選戰最後關頭，能夠一切圓滿，而且讓雙方都不留有遺憾。

蔣萬安強調，路權相關申請在1個月前就已經確定，雙方陣營在1個月前都已經知道相關申請結果。所以我們希望選舉最後關頭，最後1個月如有相關規畫，都有充分時間可來溝通協調，不希望在最後階段變成一個選戰議題。我們開票活動，目前團隊還在討論，還沒有定論。

媒體追問11月25、26日北平東路的路權是藍營借走？蔣萬安說，剛剛都還在車掃，那邊一結束又趕到內湖這邊接著車掃。現在還在了解當中，還沒有最新的進度。

至於沈伯洋團隊花9分多鐘才送件借11月27日北平東路，蔣萬安凱道送件不到1分鐘，外界質疑有方法來借？蔣萬安表示，沒有，過往大家都可以看到，都是分秒必爭，不管是民進黨總統選舉或4年前市長選舉申請相關路權時，也是不到1秒就借到。

吳思瑤4年前談及藍營搶輸路權「下次請早」，對比現況，是否雙標？蔣萬安認為，她講得也沒錯，依照相關規則申請，只要依照規定申請，本來就是選舉過程一部分，她上次也是這樣的說法。

對於吳思瑤下午受訪稱所有的封路交通管制，要封幾天、要封哪裡，都是跟市府協商之後，我們遵守市府的建議。蔣萬安回應，要封路4天是他們對於選前之夜整個規畫，市府敢不同意嗎？「你們想想，我們如果今天不同意沈委員選前之夜相關的申請、規畫，外界會怎麼說？」

蔣萬安強調，我們一定都是保持行政中立，對於他們所提出各項條件，盡可能來滿足，就是希望各陣營大家都在選舉最後階段一切都能圓滿進行。媒體追問天數是沈團隊主動提出？蔣說，他們的規畫。