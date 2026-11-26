台北市長選舉倒數衝刺，藍綠候選人今天紛紛展開車隊掃街，不過，民進黨台北市長候選人沈伯洋昨晚宣布不舉辦選前之夜，引起熱議，今早兩場車掃紛紛聚集民眾，直喊「下禮拜的市長 沈伯洋」。沈伯洋更在Threads發文貼出昨晚團隊不捨的眼淚，寫下「擋在路上的最後都變成了路」。

今早8時45分中山大同，以及下午2時的士林北投車隊掃街，碰上沈伯洋宣布不舉辦選前之夜，不少支持者們提早到場卡位中山大同場次，可見不少家長帶著小朋友來追沈伯洋，尤其選戰倒數幾好時，支持者們直接喊出「下禮拜的市長 沈伯洋」、「蔣萬安的市長 沈伯洋」來提振士氣。

在士林北投車掃同樣聚集人潮，途中，有一位阿伯疑地面積水，走路時不穩等原因跌倒撞到了頭，現場工作人員機警察覺，派員前往詢問，隨後立刻叫救護車前來，也因此車隊掃街時間有些延後。

沈伯洋到場後，媒體聚焦在不舉辦選前之夜的議題，更有支持者舉「沒有市民之夜沒關係」打氣。沈伯洋說，大家知道目前面臨的困境並且體諒，希望最後能夠在11月28日投下重要的一票，笑說「至少我們可以在1128的時候，我們能夠辦開票。」

此外，沈伯洋在 Threads 貼出昨晚團隊到仁愛路選前之夜原先的舞台前，影片中看見團隊及競總總幹事吳思瑤都難過落淚，貼文並附上文字「擋在路上的最後都變成了路」。

沈伯洋說，覺得一路上當然會遇到各式各樣不同的客觀上的阻礙，但是對團隊來講，不斷地往前進，而且覺得滴水穿石，既然取名「洋流」就是不管怎麼流、就算有什麼阻礙，你可以把它衝破，你也可以從旁邊繞過去，對我們來講，事情本來就很多種方法，「就是不管是什麼擋在我們的路上，反正最終都會變成我們的道路。」

今早8時45分中山大同車掃，可見不少家長帶著小朋友來追沈伯洋，支持者們直接喊出「下禮拜的市長 沈伯洋」、「蔣萬安的市長 沈伯洋」來提振士氣。記者邱書昱／攝影