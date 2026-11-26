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不辦選前之夜 開票之夜辦不辦？沈伯洋：應該不受影響
民進黨台北市長候選人沈伯洋昨宣布不舉辦選前之夜，今天下午到社子島準備士林北投車掃前，競辦總幹事吳思瑤透露選前之夜將以線上方式呈現。沈伯洋說，細節晚間8時直播就會公布；至於開票之夜活動，他說，還來得及架設舞台，不會受影響。
沈伯洋說，剛剛中山大同的車隊掃街結束後，團隊又再開會，大致方向已決定好，晚上直播會和大家宣布。媒體追問視訊如何顧及小雞？會不會和其他縣市候選人連線？他說，這部分還在規畫中，細節等到晚上8時公布。
至於和前總統蔡英文直播會聊什麼？沈伯洋說，有一些是他本來就很想聊的話題，但是團隊也有準備一些他不知道的話題，就跟這幾次直播一樣，所以可能有些突襲，「我自己也不知道是什麼。」
媒體也問到，明天選前之夜的上午，對手、台北市長蔣萬安還會再車掃一次，那團隊的規畫？沈伯洋說，明天早上也會有另外一種掃，但是就不太一樣「我們明天的規畫都已經規畫完畢，今天中午開會的時候大致上都規畫好了。」
另外，有關於開票之夜，是否為實體活動，以及會不會受影響？沈伯洋說，開票之夜的話，還來得及架設舞台，現在最大問題是還是沒有辦法估算人潮有多少，就要看音響大家是否有辦法聽得見，這還是一個比較大的疑問，「不過開票之夜應該比較不受影響。」
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