民進黨台北市長候選人沈伯洋昨宣布不舉辦選前之夜，對手、台北市長蔣萬安今受訪表示，造勢場合封路在所難免，但一次封路四天比較少見，呼籲說明為何提前。沈伯洋今下午到社子島展開士林北投車掃，他回應，搭建舞台、規畫醫療通道及維安都需要演練及彩排，「那有可能彩排跟安全對他來說可能還好，所以速度快。」

沈伯洋說，蔣萬安選舉過很多次，應該要知道，選舉不是只有要搭舞台而已，還要去規畫醫療通道、維安，尤其各式各樣的人來助講，維安就很重要，再來還有安全的演練及彩排，「那有可能彩排跟安全對他來說可能還好，所以他可能速度比較快。」對我們來說，這些東西一個都不能省。

此外，國民黨新北市長候選人李四川也被問到封路議題，他說，在仁愛路封道4天絕對會爆炸，除非沈伯洋不懂市政，不然這就是政治操作。

沈伯洋回應，蔣萬安團隊在開票之夜不也是要封路？公車路線也要改「那他在講自己嗎？這有點尷尬。」而且，像是跨年活動要辦在市府前面也有一段時間要封路，對方是故意趁現在講這些在混淆大家。

另外，徐巧芯更不滿，沈伯洋團隊自行決定封路時間，最後卻是蔣萬安及競選團隊遭到出征，直言感到相當委屈，「好像搶輸的人最大，錯的全部都是別人」。

沈伯洋說，他沒有怪蔣萬安，昨天不是有拍影片跟大家說明場地最後只能選在仁愛路，因為現在市民廣場不能用，必須要往前推，也跟市政府討論，市府也給了交通疏解方案，但觀察後發現還是會太塞，所以當機立斷就覺得不要這樣用這樣的方案。「我們沒有在怪任何人，他不要自己跳進去那個位置。」

媒體也問到，警方及北市府開會時，主要討論的內容哪些部分最不可行？沈伯洋說，交通配套措施有好幾個，昨天包含義交、志工及信義分局，大家都想辦法來紓解交通，觀察下來還是會回堵，評估堵到不只信義區，可能連大安區都會受影響。

他說，「我覺得不能夠再把這一個拿來當作再測試一次了。」市民的交通沒有辦法再經得起這樣一次的堵塞，所以我們就當機立斷就是不辦選前之夜。