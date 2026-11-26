民進黨台北市長候選人沈伯洋為搭建舞台封路仁愛路四天造成民怨喊卡。國民黨立委羅智強今表示，台北市長蔣萬安競選總部開會討論選前之夜，討論到舞台何時進場搭建時，蔣萬安指示「對交通造成影響的時間愈短愈好」，他身為總幹事，要求團隊11月27日凌晨零時再進場搭舞台，當天搭台，當晚辦活動，一天搞定。

羅智強說，選前之夜是台灣行之有年的選舉活動，市民也體諒大型活動會帶來一些交通不便。有經驗、了解市民的團隊，往往選在前一晚十點後進場，避開交通尖峰。不分黨派，朱立倫、蔡英文或民眾黨辦大型活動，也都有當天凌晨才進場搭台、一天搞定的前例。因此，他請團隊用最嚴格的標準自我要求，凌晨進場搭台。

羅智強表示，舞台怎麼搭、人力怎麼調，由競選總部和廠商想辦法。市民要上班、上學，能少占用一天，就少占用一天。這是因為，即便在選舉的最後關頭，我們了解台北市民，如何減少對台北市民的干擾，一定要顧慮，這是一種體貼。

羅智強指出，看看沈伯洋團隊的規畫，搭舞台要三天，封路申請四天。這幾天，沈伯洋一直在談路權。但問題是，是誰決定要花三天搭舞台，不就是沈伯洋自己？又是誰決定送出四天的封路申請，不也是沈伯洋自己？在仁愛路還是北平東路舉辦，都不是重點。重點只有一個，為什麼蔣萬安一天可以搭好的舞台，沈伯洋要搭三天？

羅智強說，如果搭舞台和辦活動可以集中在一天搞定，台灣人民都會體諒。但沈伯洋團隊一開口就是封路四天，不知是選到最後心態飄了、唯我獨尊？還是對於市民的生活節奏，完全沒有概念？可以確定的，是沈伯洋沒有先想過沿線的人這幾天怎麼過？家長要接送，小孩要上學，上班族要通勤，病患要就醫。萬一遇到緊急狀況，救護車怎麼走，也得事先考慮。

羅智強認為，舞台要做多大、要花多久，都是競選團隊可以調整的。送出申請之前，有沒有認真算過，怎麼把交通管制的時間縮到最短？熟悉市政，了解市民，蔣萬安、蔡英文、朱立倫都做得到，但沈伯洋做不到。綠營說，因為沈伯洋要搭的舞台很大、很大，一天搞不定。這不就等於自己承認，人民通行的安全和方便，比不上沈伯洋的大舞台、大排場嗎？

羅智強反問，難道是因為沈伯洋辦活動鋪張習慣了，由奢入儉難，所以別人一天可以搭好的舞台，沈伯洋的豪華大舞台卻要搭三天？現在沈伯洋取消選前之夜，又把帳算到蔣萬安頭上，他替蔣萬安覺得委屈。封路四天，是沈伯洋團隊申請的，結果變成蔣萬安的錯。封路造成民怨，沈伯洋宣布取消選前之夜，也是蔣萬安的錯。

羅智強表示，怎麼兩個決定都是沈伯洋做的，兩筆帳卻都要蔣萬安來付？蔣萬安的一天，沈伯洋的三天，差別從籌備會議上就看得出來。排施工時程的時候，蔣萬安團隊先問的是：「如何最大限度減少對人民交通的影響？」沈伯洋團隊關心的是：「別人一天可以搭起來的舞台，我的舞台很大、很豪華，所以我要三天。」危機處理，掩蓋不了不熟悉台北的事實，誰把市民權益放在第一位，送出封路申請的那一刻，就看得出來。