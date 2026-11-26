民進黨台北市長候選人沈伯洋下午「台北大車掃」從士林延平北路六段出發，針對選前之夜如何辦？沈伯洋說，晚間直播會公布；競選總幹事吳思瑤說，稍晚會做最終定案，但實體的活動確實因為沒有場地就不會舉辦，會用線上的方式。

吳思瑤下午陪同沈伯洋車掃前受訪指出，選前之夜的形式，稍晚會做最終定案，但目前可以告訴大家的是，實體的活動，確實因為沒有場地就不會舉辦，會用線上的方式，至於線上方式的內容、來賓、橋段、影像的配合，都在做最後的一個處置。

她說，包括受訪前一刻，她還在跟線上的同仁在線上討論。今天晚上沈伯洋也會在他直播中，跟大家報告、說明市民之夜的調整方式，「真的跟大家抱歉了」。實體的活動，場地的問題，還是要合法守規，沒有合宜的場地，就必須放棄實體活動的舉辦，那回到線上。

吳思瑤說，大家一起在家裡、在沙發上，或者是揪團，或在店家的裡頭跟大家一起看著直播，一起來享受不一樣的市民之夜。