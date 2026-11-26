知名散文作家廖玉蕙日前在社群發文指稱，台北市垃圾車廣播「市長選舉請支持蔣萬安」，質疑北市府公器私用，遭國民黨市議員告發違反選罷法意圖使人不當選罪，台北地檢署今天下午首度傳喚廖玉蕙出庭，釐清發文動機，廖在親友陪同下穿著綠色外套現身，不發一語快速上樓等候應訊。

選戰進入倒數48小時，雙北市選情激烈，廖玉蕙本月7日在社群發文指稱，曾在台北市大稻埕聽見垃圾車沿街廣播「市長選舉請支持蔣萬安」，8日再次批評蔣萬安「敏感時刻不知避嫌」，台北市環保局澄清，垃圾車播放的是公費流感與新冠疫苗施打宣傳，廖玉蕙遭打臉後即刪除貼文，但仍引發爭議。

多位國民黨台北市議員認為，廖玉蕙未經查發表抹黑言論，可能影響選情，9日前往北檢告發廖玉蕙意圖使人不當選。廖玉蕙9日深夜在臉書發文道歉，表示願意為自己未經充分查證的發言負起責任，北檢11日完成分案，將廖玉蕙列「選他」案被告，指派假訊息專責小組檢察官偵辦。

台北市議員楊植斗在廖玉蕙發文道歉後表示，市府基層蒙受多天「行政不中立」的不白之冤，直言造謠的人應有所警覺，不是什麼指控都可以用「聽錯了」輕輕帶過。