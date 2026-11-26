2026九合一地方選舉進入最後倒數，台北市長候選人蔣萬安、沈伯洋近期皆大陣仗展開車隊掃街，透過沿街拜票衝刺選情。不過，另一名台北市長候選人唐新民卻走截然不同的路線，他獨自手持大型宣傳看板搭乘台北市公車，近日被民眾巧遇拍下並分享至Threads，成為選戰另類話題。

扛看板搭「500萬大車」跑行程 另類車掃引萬人朝聖

相較於一般候選人出動造勢宣傳車、志工團沿街喊話的模式，從網友分享的畫面中可看到，唐新民身穿略顯歲月痕跡的黃色競選背心，安靜坐在公車座位上，身旁則立著一塊大型個人競選看板。

貼文曝光後，立刻釣出不少曾在公車上見過唐新民的網友留言，「遇到+1，還在旁邊靠得很舒適」、「這台車五百萬左右，看到唐新民的實力了嗎」、「他這台車最大台，前所未見的車掃方式」、「看得出來連文宣都自己一手包辦」。

網友在原po貼文底下留言表示，「他繳了120萬保證金，結果跟我們一樣坐公車，這才是見過最親民的車掃」、「當年特斯拉也被世人當成瘋子，過幾十年再來看誰才是小丑」、「任何花120萬上去說話的我都覺得是英雄，至少不說謊」、「他的學歷很厲害之外，專利也很多」。

然而有網友坦言在看過政見發表會與文宣後直言自己悟性低，「實在聽不太懂他表達的東西」，更有人覺得他的思維與現實市政脫節，建議唐新民「不如去選議員或擔任市府顧問較實際」。

此外，唐新民一人搭公車的照片曝光後，他略顯憔悴、白髮凌亂的模樣，也有不少人感嘆「怎麼看起來有點落寞」、「政壇孤狼，看著一副憔悴樣很想跟他說句加油」、「智者總是孤獨的」。

選舉公報照曾掀「AI修圖」爭議 中選會出面回應

事實上，日前各地選舉公報陸續公布時，代表「三勢團結促進聯盟」參選台北市長的候選人唐新民，就因大頭照濃眉大眼、神采奕奕，與他在公辦政見發表會上滿頭白髮的實際模樣落差極大，引發網友熱議。

當時不少民眾質疑照片經過AI生成或過度修圖，甚至開玩笑稱「不如直接放金城武的照片」。對此，中選會曾出面說明，現行《公職人員選舉罷免法》僅規定須繳交本人2吋正面半身照片作為辨識輔助，並未對修圖或拍攝時間設下限制，才讓這場「公報照回春」插曲在選前意外成為話題。