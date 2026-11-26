民進黨台北市長候選人沈伯洋曾接受索羅斯補助引發質疑，沈宣稱因為他實力好，所以有辦法申請各國經費。但特別的是，國民黨立院黨團總召傅崐萁先前因指沈收受境外資金做顛覆活動，沈提告求償卻敗訴，沈上訴並稱「這樣講沒什麼人會相信」。沈氏邏輯亂到不行，如果實力好能拿到境外資金，這有什麼好告的？如果傅的話沒人信，又有什麼好上訴的？難道他忘了刑法早廢「言論內亂罪」嗎？

台北市長蔣萬安質疑沈伯洋創設的民主實驗室收受索羅斯的補助，源自索羅斯備受爭議，沈伯洋為何會去申請金援，他更點出市民更關切的問題：「沈伯洋現在、未來是不是會繼續跟索羅斯聯繫？」。

沈伯洋問A答B，除了自誇實力好，還說不管是他或民主實驗室都曾獲國家資助，就像他曾在柯文哲任內申請北市府經費一樣，不會因此就變成市政府的人，或代表他為柯背書，但28日之後，「我會是台北市政府的人，我會是台北市長」。沈說了一大串，就是沒有回應蔣的提問。

蔣萬安談的是市民的擔憂，因為索羅斯爭議性太高，亞洲金融風暴期間，索羅斯的量子基金即曾將矛頭指向新台幣，時任央行總裁的彭淮南祭出鐵腕禁令切斷「無本金交割遠期外匯」的套利通道，讓台灣免於重演泰銖、印尼盾崩盤慘劇。然而這場史詩級金融戰役，在沈伯洋口中彷彿未曾發生過。

沈伯洋告傅崐萁官司敗訴原屬「插花」，傅是去年3月指沈伯洋「拿了外國資金，在這裡做顛覆活動」，並要求沈交代「4800多萬做了什麼事情」；當時沈的責任區是花蓮，認為傅這些言論侵害名譽權，因而求償100萬元並刊登啟事。

其實台北地院早於今年7月即判沈伯洋敗訴，沈已提起上訴，全案目前在高院審理中，若不是判決內容昨天曝光，傅崐萁也不會成為首都選戰的熱搜，法院的判決還真是值得細細研究一番。

沈伯洋告傅崐萁侵害名譽權，從他近來的說法，沈早已承認拿索羅斯的錢，所以真正關鍵應是「在這裡做顛覆活動」，一審札實切割這兩個部分，因為無論是「資金來源」與「顛覆活動」都有可能構成賠償要件。

法院詳查沈伯洋及民主實驗室的金流，認證沈主持的「台灣民主實驗室」確實曾申請索羅斯設立的「開放社會基金會」（OSF）等組織補助，並引用媒體報導與會議錄音，認定傅的質疑「尚非無據」。

至於「在這裡做顛覆活動」，法官採信傅崐萁辯稱該詞屬於「評論修辭」，並非具體事實指控，並明確寫道「衡情一般人亦不致因此認為原告有何犯罪行為」，認定未侵害沈的名譽權。

但有意思的是沈伯洋的解讀，他昨天受訪稱他一度覺得法官這句話「好像有一定的道理」，但隨著相關指控持續發酵傳播，「本來法官認為講這樣還有人信喔！現在好像真的還有人信」，因此希望二審重新考量實際影響。但真相卻是此案早在7月就上訴了，判決內容則是昨天才曝光，而傅去年提出質疑時，沈根本未列首都市長的討論名單，沈嚴重搞錯時間序了。

沈伯洋未提的是，法官也點出沈主持民主實驗室接受國外資金補助應講清楚用途，因這涉及公共利益，可受公評；更何況這大筆資金是曾試圖狙擊台灣的金融巨鱷，沈伯洋的上訴到底要訴求什麼？

沈伯洋說28日以後他會是台北市長，即將掌握龐大行政資源與市政決策權，市民自有理由檢視他過去接受境外資金時是否附帶條件、未來就任市長後是否仍與該體系保持聯繫，以及市政決策是否受到外部意識形態網絡牽引？

索羅斯的爭議已毋庸贅述，索氏體系一貫的意識形態輸出脈絡肯定也不會放過台灣；沈伯洋上訴不管判決是否逆轉，但此刻市民對沈伯洋的疑懼正不斷擴大，沈伯洋這一招會不會是選前的最大失策？