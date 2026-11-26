針對民進黨台北市長候選人沈伯洋接受索羅斯基金會補助，民眾黨立法院黨團幹事長洪毓祥今天表示，索羅斯基金會長期資助特定個人，進而產生對該國不利、對立紛爭的情緒，這件事情對台灣有所影響，沈伯洋既然號稱研究可受公評，那就應該將所有資料公開上網。

沈伯洋過去擔任創辦台灣民主實驗室（Doublethink Lab）理事長期間，申請美國金融家喬治索羅斯（George Soros）旗下開放社會基金會（OSF）相關經費引起關注。國民黨立委翁曉玲昨天在臉書發文指出，民主實驗室不只獲得開放社會基金會補助，過去還從美國政府獲得至少6筆計畫補助，兩者合計約新台幣6000多萬元。

洪毓祥今天受訪時表示，索羅斯是一位金融大鱷，專門要搞掉別人的資產，最好的方式就是讓國家動亂或革命，所以長期投資具有影響國家未來政策及運作的個人，進而產生對該國不利、對立紛爭的情緒，包括民主實驗室、民間司法改革基金會、開放文化基金會、左轉文化協會都在名單當中，這些團體長期都主張認知作戰。

洪毓祥說，這件事情對台灣的確有所影響，問題核心不在於沈伯洋個人拿錢，而是民主實驗室接受這筆補助，有無藉此影響台灣的公共議題，沈伯洋接受這麼大筆的境外資金，到底做過哪些研究、對台灣產生什麼影響都不得而知，「按照沈伯洋的邏輯，這叫做境外認知作戰。」

洪毓祥表示，沈伯洋不能說中國是境外認知作戰，美國、俄羅斯及北韓等國家就不是境外認知作戰，接受境外資助並不代表違法，但是有無藉此影響國家政策及社會倡議，過去把錢用在什麼研究、做了什麼事情有何成果，沈伯洋既然號稱研究可受公評，那就應該將所有資料公開上網。

洪毓祥說，現在不是有無把錢放進個人口袋的問題，而是這樣的境外資金怎麼影響組織運作、國家政策及社會倡議，這是民眾黨比較關心的議題。