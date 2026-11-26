民進黨台北市長候選人沈伯洋取消選前市民之夜，引發路權爭議，國民黨翻出民進黨立委吳思瑤4年前「搶輸路權下回請早」的說法。吳稍早反擊，國民黨去脈絡化、張冠李戴，拿4年前毫不相同的狀況來護航解圍。她強調，台北市長蔣萬安的好意心領了，「神也是你，鬼也是你！」

吳思瑤表示，4年前民進黨台北市長候選人陳時中競總派出有經驗的同仁，依程序連夜上網爭取選前之夜場地，順利搶到路權，但第一時間搶輸的蔣萬安陣營就鋪天蓋地抹黑陳時中出奧步，指陳時中陣營用惡搞手段取得路權，第一個發動攻擊的就是時任國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹。

吳思瑤說，當時媒體詢問她如何看待蔣陣營批評，身為陳時中競總總幹事的她實在無奈，只好笑笑回應「搶借路權下次請早就好了」。

吳思瑤指出，這次沈伯洋團隊尊重程序，搶輸就搶輸，即便認為事有蹊蹺也保持氣度，從頭到尾沒有口出惡言，更別說攻擊對手。連沈伯洋競總前的場地被不明人士借走，團隊也沒吭半聲，只是努力尋找其他備案。

吳思瑤說，因為昨天宣布取消市民之夜，社會才開始關心到底是誰借走北平東路，各方也開始討論場地租借秒殺的合理性。藍營拿4年前毫不相同的狀況為現在的自己護航解圍，只會更讓人看破手腳。

吳思瑤強調，市府路不會使用，蔣市長的好意心領了，「神也是你，鬼也是你！大家都看得懂，偏偏有人還要演？！」