民進黨台北市長候選人沈伯洋今早上8時30分到中山區展開車掃，媒體問及，蔣萬安競總總幹事徐巧芯昨發文指，北市議員侯漢廷公開沈在黑熊學院內部錄音，指AIT給了經費，錢匯入個人帳戶。沈伯洋行前受訪再次強調，接過什麼樣的補助案，升等時都必須要寫清楚；沒想到謠言講了三年，還是有人持續上車，就可以知道立法委員的水準有待大家的評估。

蔣萬安競總總幹事徐巧芯昨在 Threads 發文「沈伯洋說，外國資金沒有進過他的口袋。但2025年3月10日，台北市議員侯漢廷公開沈伯洋於2022年9月16日黑熊學院內部會議的錄音。他是這麼說的：『當時資助我們蠻重要的就是AIT，就是他給了我們一筆經費。…所以他錢就是匯到我個人帳戶，然後我再全部提出來這樣子。』這段錄音也被台北地方法院114年度訴字第4942號民事判決所引用。確實有境外資金入了他的帳戶。」

沈伯洋說，他當學者時接過什麼樣的補助案，升等時都必須要寫清楚，「所以這個應該是滿公開的吧。」而且國民黨立委翁曉玲還公開他在民主實驗室那時候有申請過的經費、做什麼主題都列出來，「就表示都查得到。」甚至網友看了發現，這些主題對台灣都很重要。

沈伯洋說，國民黨對於學者是不是到底有什麼誤會？學者做研究、申請研究經費，這不是天經地義嗎？他強調，不管是跟哪一個國家、哪一個組織申請經費，背後都沒有共濟會、蜥蜴人。

沈伯洋嚴正地指出，這樣的謠言已有三年多，當時國民黨立委傅崐萁就是散播這個謠言的始作俑者，還說拿這些錢要顛覆國家，所以那時候向傅要求名譽損害的賠償，當時法官認定，確實這個學者都有在研究、有在申請研究經費。

他說，甚至法官覺得傅崐萁講得也太扯，一般人不太可能會有人相信。「我們現在上訴到第二審了，所以這個法官可以看一下，現在我們台灣社會真的滿多人相信的。」沒想到謠言講了三年，還是有人持續上車，就可以知道立法委員的水準，真的是有待大家的評估。