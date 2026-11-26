九合一選舉倒數，民進黨立委林楚茵今批，國民黨在選前最後關頭大打「死貓戰術」，將民進黨台北市長候選人沈伯洋過去申請國際研究經費、公開透明的補助，惡意造謠成「拿國外資金」，企圖轉移外界注意力。她指，中國網軍利用大量AI假影片干擾台灣選舉，直言「這才叫赤裸裸的『介選』！」

林楚茵表示，BBC事實查核團隊公布最新調查，指出假影片集中攻擊民進黨政治人物，鎖定總統賴清德、沈伯洋等人合成深偽影像，散布造謠內容，累積數千萬次觀看，超過一半流量集中在選前4個月。

林楚茵指出，不少假帳號定位在中國大陸或香港，卻假裝成台灣人，且集中在上班時間發文，她認為，這是組織化、職業化的境外干預。

林楚茵表示，這波資訊戰不只影響選舉結果，更會加深台灣社會對立、弱化正常的政策討論，讓台灣人不再相信民主制度，這是中共想要看到的結果。

林楚茵說，真正的境外介入就在眼前，不要被假議題模糊焦點，選戰最後一哩路，呼籲大家穩住腳步，不要讓可疑帳號與假消息有機可乘、自亂陣腳。