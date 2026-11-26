民進黨台北市長候選人沈伯洋於昨晚宣布取消選前之夜活動，並發短片稱其他場地全被借走，引起支持者嘩然，沈伯洋並指市府廣場未能出借，最後才選定在仁愛路四段。對此，北市府上午表示，市民廣場不得辦理選舉造勢，早有明文，行政中立沒有例外。

針對沈伯洋委員稱「市府廣場台北市政府是不給借的」、「因為市府廣場這邊都不能用」，北市府上午指出，依據現行「台北市市政大樓及市民廣場場地租借申請作業說明」第五點第一款明文規定，「不得涉及選舉造勢、政黨黨務及政論性活動。」相關規範行之有年，並非針對特定政黨或候選人，無論任何政黨、任何候選人，市府均一視同仁，適用相同標準。

市府表示，依法行政、行政中立是公務機關必須堅守的原則，沒有例外。市民廣場依規定不得供選舉造勢使用，與競選團隊自行選擇於仁愛路舉辦活動，實屬兩件不同的事，不宜混為一談。市府也呼籲，各競選團隊規劃活動時，應充分了解並尊重既有場地使用規範，共同維護市民權益。