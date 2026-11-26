民進黨台北市長候選人沈伯洋昨晚突然宣布取消選前之夜，民進黨台南市長候選人陳亭妃上午受訪時表示，這是非常無奈的事，質疑行政資源阻擋，「國民黨不斷打烏賊戰，連選舉場地都要使小手段」，到底在怕什麼。

陳亭妃說，大家都知道選舉一定都會辦選前之夜，但沈伯洋競選團隊籌辦選前之夜，尋找場地過程困難重重，每詢問一處回覆都是「不好意思，已經有人當天借走，要辦活動了。」但問說是誰，他們又回答不出來。更令人質疑的是，若明天就要舉辦活動，通常前一天應該已有場地布置及相關準備，但現場卻看不到任何設置。

陳亭妃表示，沈伯洋競選團隊最後選擇台北市議會前方、最接近台北市政府的地點，但該處平時交通繁忙，大家想想看，如果小水滴在當下又全部湧進去，來自各地方的民眾都到小水滴的造勢會場，是不是會造成很多台北市民的不便？所以沈伯洋考量才決定，選前之夜不要辦。因為要當台北市長，就是要關心台北市民行的安全跟行的方便。。

陳亭妃認為，適合的場地都遭阻擋，甚至連沈伯洋競選總部前方場地也無法使用，現場卻看不到有人準備舉辦活動，究竟是誰在背後阻撓？這是不是有人故意利用行政資源，阻擋沈伯洋辦選前造勢活動？

「到底在害怕什麼？國民黨這個行政團隊到底在害怕什麼？」陳亭妃表示，選舉應該公平競爭，不應到了最後關頭，國民黨還不斷打烏賊戰，甚至使出這種小手段，不論台北或台南，現在的烏賊戰真的太離譜了。

她呼籲選民看清楚，誰才是真正願意為台北、台南盡最大力量的人，「台北順起來、台南飛起來」，而不是在短暫的時間又是小手段、又是烏賊戰。相信最後人民的眼睛是雪亮的。