沈伯洋辦選前之夜，竟要封路四天，花三天搭舞台。導致北市東區交通大打結，被市民罵翻，才決定取消「選前之夜」。沈營宣稱「把市民放在最重要位置，是團隊最大共識」，還把責任推給蔣萬安陣營把熱門場地都借走。不過，台北市民也沒那麼好帶風向，大家都在問：什麼「金舞台」要搭三天？沈伯洋若尊重市民，還敢封路四天？

為辦「選前之夜」封路四天，打破選舉記錄。歷來金牛級候選人都沒這種手筆，即使創下得票最高紀錄的蔡英文也不敢，更別說賴清德。賴清德一再讚賞「洋流」改變選舉文化，從「封路四天，三天搭台」的偉大計畫來看，總統所言不虛。

五百架無人機隊表演，讓全台選民見識沈伯洋競選經費多到不見底。但投票前這個必須搭三天的豪華舞台，超過國慶與跨年晚會規格，再度讓市民感受洋流「富可敵國」。其他候選人一天可完成搭台，沈伯洋團隊要擴張到三天工期，而且只用幾個小時就拆掉。如此鋪張，沈伯洋背後金主究竟是誰？事涉廉能、外力介入等政治清白問題，偏偏在投票前，這潭水愈來愈深。

綠營側翼連夜接棒認知作戰，把沈伯洋取消金舞台包裝成「所羅門王判子」，讚揚沈取消選前之夜，有如故事裡「放棄爭子，以保全孩子性命的親生母親」。這未免太小看台北市民腦容量。沒有封路四天搭台的鋪張狂妄，怎會惹怒選民以致拆台收場？沈伯洋若真把市民放在最重要位置，應會優先尊重城市生活的秩序節奏，根本不會為了個人秀封路四天，更不會雇工在半夜拆台擾人清夢。

所羅門王故事裡的親生母親，並沒把孩子當籌碼，藉「放手」掩飾自己錯誤。沈伯洋不配攀比，他無法對市民交待的是：為何只使用一晚的舞台，要大動工程封路四天？就算沒有合適地點，也可調整舞台設計，然而他的團隊不顧市民非要硬幹，根本沒評估封路對北市交通巨大影響。這種事前擺爛，事後甩鍋的行事風格，若真入主台北市府，市民還能安心過日子？

沈團隊不是沒有其它地點可辦選前之夜，競辦總幹事吳思瑤就說「可以回北平東路」。其實當初選仁愛路，就是因為搭台需要三天，北平東路只申請到一天路權。直言之，沈伯洋「卡路」，不是因為蔣萬安申請到多個路權，而是沒有如願佔到「可以封路四天」的理想場地。

四年前陳時中佔路權，蔣萬安被逼到停車場辦選前之夜，沒賣慘也還是當選。離投票不到四十八小時，沈伯洋別演了，明明有北平東路可辦選前之夜，再賣慘就是碰瓷啦。