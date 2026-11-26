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羅智強喊願讓27日市府路路權 沈伯洋「這幾個理由」婉拒
民進黨台北市長候選人沈伯洋昨宣布取消選前之夜，蔣萬安競選總部總幹事羅智強在凌晨回應，原本競選團隊已申請27日市府路的路權，若沈伯洋願意可以讓出來。沈伯洋今早到中山區展開車掃時，行前受訪表示，市府廣場正在維修不能借，勢必要往仁愛路推，也來不及做彩排和醫療安全通道，「市民安全一定是第一。」
沈伯洋說，覺得可能是蔣萬安團隊在半夜的時候突然想到這件事情「這個我就不知道。」
他說，但重點是，因為市府廣場現在是在維修的狀況，所以市府廣場在不能借，一定要往仁愛路推，不管怎樣從今天開始，還是來不及做彩排跟醫療安全動線，也不能放棄這兩項然後搭建簡易舞台，「那我還是覺得市民的安全一定是第一。」
沈伯洋說，安全跟交通，「我們一路走來都告訴大家，我們認為這是最重要的事情。」
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