對於民進黨台北市長候選人沈伯洋昨深夜宣布取消選前之夜造勢活動，民眾黨主席黃國昌今上午表示，第一次看到選前之夜要先封街3天釀成民怨緊急喊卡，更凸顯決策荒腔走板。

黃國昌今上午南下台南新營，陪南市溪北唯一提名市議員陳詩薇拜票，除前往新營大廟濟安宮參拜，一行人深入新營第一市場，稍晚還在新營市區車隊掃街，拉抬陳詩薇氣勢，不少婆婆媽媽也熱情合影。也有婦人向黃國昌建議，現在政治人物成天罵來罵去，老百姓都很反感，希望民眾黨不要也跟人家這樣。

媒體詢問沈伯洋昨晚突然宣布取消選前之夜，蔣萬安陣營回應願讓出台北市政府前廣場場地，對於這樣轉折是否會衝擊選情？黃國昌表示，因選前之夜，大家不知哪裡可以借得到，所以儘可能去借想要的場地，這是人之常情。過去民進黨搶場地也搶得很凶啊，立委吳思瑤還酸過別人，自己搶輸了還怪別人，更何況民進黨不是早宣布在北平東路辦嗎，後來突然改了地點。

黃國昌指出，事情還是回到本質，沈伯洋競總思慮欠周，不要模糊問題焦點；為何選情之夜封路要封3天？周邊住戶怨聲載道，市民非常不方便，導致非常高民怨，沈陣營深夜才踩煞車宣布不辦，自己能力有問題，不要裝成被害者，這種技倆手法會被看破手腳。他指出，爭議在於為何封路這麼久，還持續出征蔣萬安，還甩鍋怪別人，但蔣展現風度讓出場地，沈陣營決策荒腔走板。

部分鄉親爭相跟黃國昌、陳詩薇合影打氣，預祝當選。記者謝進盛／攝影