民進黨台北市長候選人沈伯洋於昨晚宣布取消選前之夜活動，前總統蔡英文預告將一起直播之外，外界關注選前之夜的活動細節。沈伯洋今早8時30分到中山區展開中山大同車掃，行前受訪表示，團隊半夜開會，今天早上及中午也會持續開會，有義務和大家趕快說明選前之夜。

沈伯洋昨取消仁愛路的選前之夜後，立即拆除搭建好的舞台，不少支持者們不捨前去拍照，但也有人認為晚間拆除的噪音會擾民。他今早回應，昨天在仁愛路上也一直衡量半夜拆除會不會擾民，所以請施工團隊拆除時，有到附近及大樓的一樓去感受聲音大小。但無論如何，今天一定要把至少兩個車道通出來，所以也是對周邊居民非常的不好意思。

至於可不可惜？他說，其實對團隊來說，重點不是可不可惜，而是眾多的小水滴們的期待，所以現在要想的事情非常簡單，就是要怎樣來滿足大家的期待、對於選前之夜的想法。

媒體也問到，在公布取消選前之夜時，前總統蔡英文也發文預告今晚將一起直播。沈伯洋說，其實很早就已經和小英總統討論禮拜四能不能直播，不過當時覺得要到今天中午公布，但是昨天就想說先來告訴大家，因為今天晚上的直播變得很重要。

他說，從昨天半夜大家都已經開會，所以團隊現在也是滿疲憊，今天團隊早上會再開一次會、中午他也會加入開會，畢竟明天就是傳統的選前之夜，所以團隊有義務在今天趕快來跟大家說明。

媒體也問，有網友建議可以和民進黨新北市長候選人蘇巧慧一起造勢？沈伯洋說，因為台北市的人口多，如果要和新北市合在一起，新北端的交通可能會癱瘓，而且台北人還是要有自己的主場。

另外，蔡康永昨深夜發文提到「有人把每一桌的菜連同放菜的桌子通通收走了，應該是以為這樣本來不吃屎的人就會去吃屎了。」發文時間點跟內容引發聯想到搶路權。

沈伯洋回應，蔡康永的發文還是以本人為主，不會妄加揣測。但如果用出菜來比喻的話，我們的團隊出菜速度向來還是可以很快，出菜的方式有很多種，菜色也可以有很多種。