民眾黨創黨主席柯文哲今天上午9時陪同新北市議員候選人邸聖德前往新店建國、仁愛市場拜票前受訪，柯批綠營選前「放風聲」政治操作，也砲轟民進黨台北市長候選人沈伯洋選前之夜路權申請爭議與「索羅斯」研究經費風波，牽扯出外國勢力介入的疑慮，恐觸及法律紅線。

針對民進黨台北市長候選人沈伯洋陣營臨時取消選前之夜路權，被外界質疑是刻意禮讓一事，柯文哲認為這是對方的政治判斷，但他也直批，原本預計在台北市仁愛路封愛的做法本身就相當擾民。

他進一步回憶，自己過去在台北市長任內雖將路權申請全面e化、法治化，卻也發現不少陣營為求保險會同時申請多處路權，導致其餘閒置路權遭到浪費，成為他卸任前尚未完全解決的制度難題，甚至曾思考未來是否應透過提高保證金等機制來遏止資源濫用。

面對媒體追問對手陣營捲入「索羅斯」外國勢力研究經費爭議，沈伯洋並對外宣稱是因「有實力」才獲得各國經費補助，柯文哲聽聞後火力全開反擊。他質疑所謂的實力究竟是指「賣國的實力」還是其他奇怪的實力，並痛批這類爭議在選前最後3天才爆發，即便民進黨掌握媒體通路，在網路社群上仍會持續發酵，成為對方未來難以擺脫的政治包袱。

柯文哲更進一步點出，申請國外機構資金背後涉及計畫書內容是否公開、經費核銷流向及決策過程等重重疑點，如今又牽扯出外國勢力介入的疑慮，直言整起事件恐怕已經不只是單純的選舉風波，甚至可能觸及法律紅線。他認為在正常的選舉環境下，如此重大的爭議若在選前3個月曝光，沈伯洋的選情早已徹底崩盤。

針對綠營對手近日對外放話稱「若有拜訪行程自然會拜訪柯文哲」，卻遲遲未見實際行動，柯文哲則語帶不屑地表示，自己早就不認為對方會前來拜會。他坦言個人行事風格向來直來直往、不喜歡政治算計，對於對手陣營每天對外「放風聲」、測風向的政治作戰手法感到相當厭惡。

柯文哲直言，選舉與政治合作應該坦蕩直接，要見面就大方前來，不想見面也可以明講，最反感這種扭扭捏捏、不斷透過媒體放話試探的行為。他警告對手不要踩到他的底線，一旦讓他感到厭煩，就會直接正面回擊，展現其一貫率直的「柯式風格」。