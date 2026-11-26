民進黨台北市長候選人沈伯洋昨晚宣布取消選前之夜，國民黨立委陳菁徽今天諷刺，沈伯洋就是個533個月大的「巨嬰」，場地搶輸、活動搞砸、民怨四起，現在卻開始怪東怪西。但她也說，再2天「巨嬰」就會回到立法院上班了，自己的同事就由自己承擔，「真是抱歉，打擾大家了」。

陳菁徽表示，4年前蔣萬安沒有搶到凱道路權，時任陳時中競總總幹事吳思瑤當時說「下次請早」，同一個總幹事，這次不知道有什麼高見可以開示？

陳菁徽指出，上個月沈伯洋才說要在北平東路舉行選前之夜，怎麼後來卻變成北平東路也被借走，改到仁愛路舉行，而且還要封路4天，台北市民直接怒起來。她諷刺，全世界就沈伯洋最特別，辦一場造勢要封路4天，場地搶輸、活動搞砸、民怨四起，現在卻開始怪東怪西。

陳菁徽說，她後來才發現，沈伯洋其實是個533個月大的「巨嬰」，想辦一場炫炮的抓周活動，結果辦不成就開始大哭大鬧。她質疑，「沈寶寶」能不能先解釋，為何北平東路說辦又不辦？封路4天又是誰做的決策？再2天「巨嬰」就會回到立法院上班了，自己的同事就由自己承擔，「真是抱歉，打擾大家了」。