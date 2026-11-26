民進黨台北市長候選人沈伯洋欲舉辦選前之夜，為搭建舞台封路仁愛路四天造成民怨，沈於昨日深夜宣布取消舉辦選前之夜。國民黨團首席副書記長洪孟楷說，封路四天非常罕見，今年舉辦「護食安大遊行」也只用一天搭建舞台，自己捅出來的簍子就不要甩鍋給別人。

沈伯洋舉辦選前之夜因為封路四天引爆民怨，昨晚臨時喊卡。新北市議員江怡臻說，應是當天會開始做舞台搭設，不管是在申請或是搭建舞台，都是按照既有流程。

洪孟楷說，封路4天真的是非常罕見，今年7月25日在凱達格蘭大道辦「護食安大遊行」時，只用一天時間搭建舞台，凱道是交通要道，當天舞台不會小，且當天人潮是滿出景福門後還蔓延出人潮，這樣可以用一天的時間拜託廠商配合搭設舞台，不知道為什麼沈伯洋競選總部要用四天搭舞台，已違反常理跟專業。

洪孟楷表示，雖然沈伯洋講臨時要取消選前之夜，又看到蔣萬安陣營講，如果沈陣營願意，可以釋放出相關路權，就是蔣萬安陣營取消「開票之夜」的活動改成線上開票。

洪孟楷指出，自己捅出來的簍子就不要甩鍋給別人，四天封路要搭舞台，現在再來因為造成民怨，造成交通動線阻塞，有民眾講長輩要送急診卻因此延誤就醫等，再來做調整，這就是沈伯洋團隊自己的判斷，請沈團隊勇敢面對人民的質疑，不要再拿其他藉口來甩鍋給其他陣營。

民進黨立委王世堅昨晚在造勢場合稱，四年後讓沈伯洋進軍總統府，接棒賴清德總統。對此，洪孟楷說，有夢最美，希望相隨，王世堅有很多大鳴大放的言詞也不是一兩天了，選民要看的是誰才是真正想要為台北市、新北市、為縣市服務的。

洪孟楷表示，如果現在沈伯洋已有大位的企圖，那也不要委屈了，11月28日請沈留在立法院當他的同事，2032年若賴總統結束後，民進黨有總統初選的話，鼓勵沈爭取民進黨的總統初選，這是民進黨內家務事，由民進黨自己搞定。

洪孟楷說，有200%的信心，台北市長蔣萬安會高票連任，新北市長候選人李四川也會接棒新北市長侯友宜，好好為大家做事情。