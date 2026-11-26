民進黨台北市長候選人沈伯洋於昨晚宣布取消選前之夜活動，而國民黨台北市議員楊植斗指出，4年前的選舉，時任民進黨的候選人陳時中陣營，也是搶到凱道路權，當天沒有辦造勢活動，同為競選總幹事的吳思瑤也說「搶輸了那下次就請早」。沈伯洋今早受訪說，當初這句是回應對手的質疑；這次比較有疑慮是，自己競總前路權沒有人要辦活動，為什麼被借走。

沈伯洋今天早上8時30分在中山區舉辦車掃前受訪，他還原當時吳思瑤會講這句的脈絡，是對手當初質疑是不是用奇怪的方式搶到的回應。

對於這次搶路權，他認為，本來就是在比誰先搶到場地，總統府前的凱達格蘭大道本來就是首選，「但沒有搶到我們也就認了，我覺得這真的也沒有什麼。」

不過，他說，只是覺得比較有疑慮的是，為什麼競選總部前的北平東路在25日、26日也被借走，「理論上沒有人會在那邊要辦活動啊，那為什麼那幾天會被借走？」

媒體問到，會不會覺得凱道跟市府路的路權申請，對手一秒內搶完，是不是有程式來搶票？沈伯洋說，其實沒有辦法得知是誰借走，所以是不是對手，其實也不知道，所以我們也就不妄加揣測。

他說，當然當時有感受到，為什麼搶路權的速度可以快成這個樣子，「就是我們再怎麼快，就是搶不到那樣子。」但現在不要想過去，重點是未來怎麼做，因為畢竟現在還是很多人在期待會有什麼活動呈現，所以對他來說，這件事情比回顧過去還來得重要。