選戰倒數前夕，民進黨台北市長候選人沈伯洋原訂明晚辦選前之夜，但封路搭舞台影響交通惹民怨，昨晚宣布取消。新黨北市議員侯漢廷今質疑沈，為什麼做出封路4天的草率決定？現在來抨擊台北長蔣萬安？民進黨巨嬰執政，養出一堆巨嬰支持者，讓台灣集體巨嬰化。

侯漢廷上午在臉書發文，環境有客觀限制，強者思考如何克服困難，弱者只會抱怨困難。沈伯洋原本有「在北平東路1天內完成舞台搭建」、「在仁愛路封路4天，影響市民交通」2個選擇，他選擇後者，引發民怨自己取消活動後，綠營又怪東怪西。

他質疑，北平東路只有1天的路權，就不能想辦法縮小舞台、簡化流程、加快施工嗎？過去柯文哲、蔣萬安的造勢及去年的反罷免，但能緊急轉移，且反罷免在1天內架好舞台，蔡英文、韓國瑜競選也能在1天內搭好舞台。

侯漢廷直言，客觀環境就是如此，如何在有限的條件下善用資源、克服困難，才是考驗政治人物能力的時候。強者找方法，弱者找藉口。就像學生考試，考輸了就懷疑別人作弊；別人1天能寫完的作業，自己非要4天，時間不夠就怪老師。

他酸，這不是巨嬰是什麼？若真在學校，可能就校事會議投訴老師，難怪民進黨搞出校事會議，養出一堆巨嬰，因為自己就是巨嬰集合體。

侯漢廷舉例，多年來，民進黨有太多都是巨嬰和弱者思維。遇到問題不解決，就痛批打壓、打悲情牌。搶不到疫苗？怪老共打壓，但人家就搶到了。進不去國際組織？怪老共打壓，但馬英九就進去了。唯一不敢怪的是被美國欺負，反過來怪藍白，但其他國家能爭取到關稅優惠，就台灣付出一堆仍被欺負。民進黨毫無反省自己的無能。

侯漢廷提到，4年前陳時中同時搶到凱道和北平東的路權，最後只在北平東路辦活動。國民黨也認為民進黨卡凱道。當時吳思瑤說幼稚、搶輸下次請早，現在自己搶輸了，就哭嗆國民黨作弊打壓？只能自己贏，別人贏就掀桌，民進黨專門「博歹筊」。

他再批民進黨，台大校長選不贏，就卡管中閔；農田水利會選不贏，就改官派；公投輸了，照樣硬幹無視民意；國會無法過半，十年前就搞太陽花癱瘓國會、攻占行政院；現在國會無法過半，就搞大罷免、不副署；青鳥可以出征別人，但別人不能出征你；青鳥可以到處擾民，但是別人不能拒絕；綠營可以攻佔行政院，但是警察不能驅趕。

侯漢廷直呼，說白了就是全世界必須圍繞民進黨轉。事事要求別人遷就，處處期待環境配合，稍不如意就怨天尤人，這就是他所批評的政治巨嬰心態。