民進黨台北市長候選人沈伯洋於昨晚宣布取消選前之夜活動，並發短片稱其他場地全被借走，引起支持者嘩然，並質疑蔣萬安這次的選前之夜的凱道路權，花不到一秒時間就搶到。對此，蔣萬安上午受訪指出，4年前對手也是借了各個地方，「最後我的選前之夜是在一個停車場辦」。

針對這次蔣萬安陣營選前之夜搶到路權，有網友在臉書上說花了不到一秒的時間就搶到，疑似動用科技？蔣萬安說，其實過往也都是差不多，分秒必爭，實只要是依照相關規則來申請，其實過往的經驗，像4年前自己那時候，對手也是借了各個地方，「最後我的選前之夜是在一個停車場辦的」。

蔣萬安上午在大安文山選區大車掃前受訪，媒體也追問蔣萬安陣營的選前之夜是不是也會取消？蔣萬安說，不會取消，只是說如果對方願意，自己陣營會把市府路的路權讓出來，自己會換一個形式舉辦開票活動。

媒體也問，若明天27日選前之夜沈伯洋陣營沒有要協調在市府前舉辦，蔣萬安陣營是否會繼續辦開票之夜？蔣萬安說，「我們還是會有開票活動」，只是方式、形式，會再研議，因為使用權可能會讓出來。蔣萬安競總總幹事羅智強在一旁說明，已經取消了開票活動，就會用線上方式舉行。

另外，沈伯洋陣營指跟市府開過很多次會，才決定說要封路4天，仁愛路的部分，也和市府團隊討論了很多天，然後研擬交通的配套措施，這是不是想要找市府背書？蔣萬安說，一切都還是要尊重專業。

他說，相關路權的使用，還有必須要有相關的交通維持計畫，這確實需要討論，但都是依照相關的程序，還有規定來進行。至於25日、26日北平東路路權不是國民黨借走？蔣萬安說，會再去了解，才能跟外界說明。

蔣萬安表示，其實一切都是依照相關的規定來申請，但沈委員團隊可能要說明為什麼這一次要封4天，但是若對方願意，28日會換一個方式舉辦自己的開票活動，那前一天市府路的使用權，就可以讓出來，讓沈委員來舉辦。