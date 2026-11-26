有關民進黨台北市長候選人沈伯洋取消選前之夜活動，台灣民眾黨今天表示，民眾黨上周舉辦造勢活動，儘管隔天還有路權，但是考量假日交通，因此趕在凌晨2時撤場完成，對於他黨需要在交通要道封路4天，惹出民怨後卻說來不及搭建舞台，只能說真是奢侈的煩惱。

年底地方選舉進入倒數兩天，沈伯洋競選辦公室先前宣布，11月27日晚間6時將在台北市仁愛路4段舉辦「你的市長沈伯洋－市民之夜」，然而在轄區警方公布交管措施後引發議論。沈伯洋昨天透過社群平台表示，此次市民之夜也就是選前之夜活動，經過團隊開會決定拆除現場架設舞台，後續將研議用其他形式舉辦活動。

台灣民眾黨今天在社群平台發文指出，民眾黨上周在台北市政府前廣場舉辦「民眾相挺、台灣必贏」決勝之夜，11月21日凌晨1時進場搭設舞台，結束後當天晚上就迅速進行撤場，儘管還有隔天的路權，但是考量到假日交通，還是趕在凌晨2時多撤場完成，盡可能不要影響到市民朋友。

台灣民眾黨指出，現場總工時大約26個小時，民眾黨要特別感謝台前幕後所有辛苦燃燒的工作人員，最後在有限的人力經費下盡力完成，對於他黨需要在交通要道封路4天，惹出民怨後又說沒有場地、3天來不及搭舞台等，「只能說真是奢侈的煩惱。」