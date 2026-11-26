民進黨籍台北市長候選人沈伯洋取消仁愛路選前之夜，還稱只借到北平東路27日一天，來不及搭舞台，引發沈的支持者砲轟台北市長蔣萬安。

蔣競總執行總幹事徐巧芯今說，「非常非常委屈」，凱道相對路幅寬，他們要辦選前之夜，也是27日當天凌晨架舞台，仁愛路相對路幅相對窄，怎會需要四天架舞台？如果沈委員過去沒經驗，不知道怎做，「可以來問我們，我們很願意傾囊相授，這就是民主政治」。

蔣陣營今指出，原本蔣萬安團隊申請11月27日市府路的路權，要辦翌日的開票之夜，如果沈伯洋願意，可以讓給沈陣營，開票之夜改線上。

媒體今天在蔣萬安車掃前詢問，沈稱北平東路25、26日都被借走，是誰借走？競總總幹事羅智強說，我們還在釐清，但重點不是這個，無論北平東路和仁愛路都能一天架舞台，四年前台北市長候選人陳時中借了凱道和北平東路，只用了北平東路，大家都沒話說，但當時民進黨寧願讓凱道空著，但蔣萬安願意把開票活動取消，讓開票活動場地給沈伯洋使用，這就是跟民進黨不同地方。

蔣陣營也在凱道連封三天？羅智強說，凱道選前之夜當天才會進去施工，今天也不會有路的影響，限縮周五一天，凌晨零點施工，架好舞台就把活動辦完。

媒體也問，開票之夜取消了，本來也預計要封路三天嗎？徐巧芯笑說「當然沒有，我28日才用，我幹嘛封三天啦，傻囉，不可能啦」。

徐巧芯說，原本28日就是28日進場、27日就是27日進場，當天活動當天進場一定能夠做得到，如果不知道怎做，「可以來問我們，我們很願意傾囊相授」。徐也反問媒體有聽說26、27日都要封路嗎？「沒有這件事喔」。

徐巧芯說，市府單位不會說借Ａ場地要封路四天，B場地就封路一天，封路四天是沈伯洋團隊所下的決定，沒去思考市民朋友交通醫療影響，今天自己能力不足，可以反省檢討，別人做一天你要花四天，別人能協調你自己都沒辦法」，引發民怨就推給Ａ推給Ｂ推給Ｃ，這樣沒肩膀，很難讓大家相信你有在選台北市長。

徐巧芯說，這點非常非常委屈，在路幅相對寬凱道辦選前之夜，27日當天凌晨架設舞台，在仁愛路路幅相對比較窄的狀況，怎會花到四天？這樣推卸責任，在選戰最後幾天，心裡不太舒服，「明明下決定是你們，引發民怨是你們，錯得全都是蔣萬安，錯得全部是別人」。