民進黨台北市長候選人沈伯洋昨晚緊急取消選前之夜，引起熱議，今早8時40分左右，沈伯洋到中山區展開中山大同車掃，媒體問及，原先選前之夜市北平東路卻改到仁愛路，以及北平東路的舞台搭建時間無法一天內完成？沈伯洋說，主要考量人潮才改仁愛路，但影響交通之下而取消，且北平東路的路權僅27日，依舞台複雜度及交通、醫療安全等，無法在一天內搭設完成。

由於沈伯洋團隊在10月28日曾表示選前之夜是在北平東路舉辦，但到了近期卻公告改至仁愛路。沈伯洋說，北平東路的路權只有27日，以現況來說，北平東路的路權昨天和今天沒有借到，不太可能在27日來搭舞台。

他說明，首先是舞台的複雜程度，當初競總在北平東路成立時，團隊也借了3天的路權，主要是讓更多的螢幕往後設置，再者，從關渡宮及這幾天的車掃人潮來看，就算舞台可以用簡易型來搭設，還是需要去測試彩排，以及預留醫療通道等安全疑慮，以現在的速度來看，不管如何都來不及。

沈伯洋也說，調整到仁愛路是市府路現在的市府廣場，沒有辦法租借「連借都不能借」，勢必要往仁愛路推進，但依照昨天經驗，沒有辦法找到適合的交通配套措施。「畢竟因為我們其實跟市政府討論滿久的，但是不管是哪一種配套措施，看起來應該都是不可行。」

媒體追問，事前沒有評估交通影響？沈伯洋回答，其實與台北市政府開過滿多次會議，當時也協調出各式各樣的交通疏解或改道的方案，甚至是昨天到公布取消選前之夜的前一小時，都在跟當地的分局討論，還沒有以前沒有用過的方案，目前就是感覺壓箱寶都拿出來，還是會壅塞交通。

沈伯洋說，所以即使評估過，也跟市府多次開會，結果不盡人意，那最好的方式就是先取消。至於備案場地部分，他說，現在看起來人數會不少，所以能容納的場地會是凱道、北平東路及市府路，現在三個都不可行。

媒體也問到，由於北平東路在25日、26日都被借走，卻沒有申請集會，會要求市府或申請單位公告誰借走北平東路？沈伯洋說，26日看起來北平東路是沒有舉辦活動，雖然想知道，但這都是過去的事情，重點是未來要怎麼做；對我們來講只能想別的方式，今天之內一定會告訴大家，「靜候我們的這個對外宣布。」