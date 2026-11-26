民進黨台北市長候選人沈伯洋原訂27日在市府路旁仁愛路舉辦「選前之夜」，但封路搭舞台影響交通掀起民怨，昨晚宣布取消。對此，台北市長蔣萬安上午受訪指出，一次要封4天確實比較少見，要請沈委員團隊說明，為什麼這一次要提前。

對於沈伯洋取消原因是否是政治操作？蔣萬安上午在大安文山大車掃前受訪指出，尊重沈委員團隊的規畫，其實造勢場合封路都在所難免，但是一次要封4天確實比較少見。

蔣萬安說，過往的經驗，選前之夜大概前一天才會開始進行場佈，這一次自己的陣也是當天，也就是明天凌晨才會進場開始進行相關的場佈。所以還是可能要請沈委員團隊，說明為什麼這一次要提前，因為明天才是選前之夜，昨天就開始架設舞台，相關的原因並不清楚。

蔣萬安表示，沈伯洋團隊願意降低交通衝突、降低相關的衝擊，給予肯定，他也在凌晨表達過，這一次的選舉全國矚目，他相信有很多市民朋友想要來參加沈委員的選前之夜，也不希望這一次選舉，任何的陣營有遺憾，所以如果對方願意，他也可以取消28日的開票活動，把前一天市府路的使用權讓出來，讓沈委員可以在市府舉辦選前之夜。

媒體追問路權要怎麼轉移？蔣萬安指出，團隊的總幹事都已經提了，其實雙方只要對接，依照相關規定就可以處理。

媒體也追問，外界好奇25、26日民進黨中央的北平東路路權，是誰借走的？綠營就懷疑是蔣萬安團隊刻意借走？蔣萬安說，這會再去了解。至於是否被對方設局？蔣萬安說，尊重沈委員團隊的規畫，但是這一次為什麼會封4天，以及明天才是選前之夜，昨天就開始規畫架設舞台，這個可能留給沈委員團隊來說明。