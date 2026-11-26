民進黨台北市長候選人沈伯洋舉辦選前之夜因為封路四天引爆民怨，臨時喊卡。大罷免發起人、聯電創辦人曹興誠今天卻表示，台北市長蔣萬安阻撓沈伯洋舉辦選前之夜，「再度顯示他智商低得無底線。」

曹興誠在臉書說，本來以為，把「開根號」當成「微積分」，是壓垮蔣萬安的最後一根稻草；沒想到蔣萬安嫌壓垮太慢，直接對自己腦袋開了一槍。

曹興誠表示，蔣萬安濫用市長權力，把自己的選前之夜放在凱道，也就是最好的地方，然後把其他適合辦集會的地方，通通以暗黑手段封鎖，只留下一個爛場地，讓沈伯洋去妨礙交通，惹怒民意。

「沒想到沈伯洋當機立斷，選前之夜不辦了！」曹興誠說，其實選前一天，大多數選民要投票給誰，心意都已決定；選前之夜的功能，是提高聲勢，希望吸引那些還沒決定的人「西瓜偎大邊」。但那些人只占極少數，所以選前之夜辦不辦其實沒那麼重要。沈伯洋決定停辦，極為明智。

曹興誠表示，這下蔣萬安尷尬了。明晚的選前之夜，將成為蔣萬安的獨角戲。然而蔣戲唱得再好聽，話講得再漂亮，都已經被釘上了恥辱柱；上面寫著：「濫用權力、假公濟私、手段卑劣、愚不可及」。那些跟他一起站台的人，會一併讓人不齒。

曹興誠認為，蔣萬安也無形中幫了沈伯洋一個大忙。

他說，目前洋流最大的擔心，是股市崩跌，導致許多人心情低落，不想去投票。但蔣萬安阻撓沈伯洋舉辦選前之夜，將激怒整個洋流，掀起一場投票的海嘯。

曹興誠表示，蔣萬安現在感覺不妙了，急忙說要讓出市府廣場，但活動舞台已經來不及搭建。這種臨時釋出的所謂「善意」，更展示了蔣萬安玩弄權力的肆無忌憚。

曹興誠還說，蔣萬安把自己美國籍的兒子塞進台美交換學生名單，還想揩油市府補助，蔣以「合法合規」為自己辯護。這次選前之夜的假公濟私，蔣應該也會宣稱自己「合法合規」，但恐怕沒人會再埋單。