民進黨台北市長候選人沈伯洋原訂明晚在仁愛路舉行「市民之夜」，昨天深夜突宣布取消活動、連夜拆除舞台。民眾黨政策會執行長吳皇昇指出，只有4小時的晚會卻規畫封路76.6小時，拆舞台同時開始轉移焦點，更有前任現任總統前火速回應接棒，這是沈伯洋「先封路、再夜拆」的政治秀？

吳皇昇表示，沈伯洋在選前倒數階段，突然宣布連夜拆除仁愛路舞台、停辦27日實體「市民之夜」。短短十幾個小時內，網路風向從痛批封路塞車，瞬間反轉成盛讚果斷魄力，甚至反過來檢討對手借場地。在被帶風向之前，不妨冷靜，停下來看懂這場風波裡的三個關鍵疑點。

吳皇昇質疑，為何一開始會規畫封路76.5小時？一場27日晚間只有4小時的晚會，原案卻從周三上午9時半就開始交管，公車改道橫跨四天、影響14條路線，民代都痛批「歷年罕見」。對比蔣萬安的凱道選前之夜前一天深夜才封路，主打讓台北交通「順起來」的團隊，事前怎麼會低估信義區幹道的通勤衝擊？

吳皇昇指出，拆舞台的同時，輿論焦點精準轉移？沈伯洋在宣布停辦的影片一開頭，就點名凱道、市府路、北平東路全被借走、市府廣場不給借，才被迫封仁愛路。話一說完，支持者的怒火立刻轉向洗版台北市長蔣萬安臉書。但各場地確切的申請與核准時序，目前只有單方說法，尚未看到完整公開資料。一場原本該檢討事前規畫的失誤，就這樣被包裝成了遭打壓下的無奈之舉？

吳皇昇表示，不辦實體造勢，總統火速回應接棒。拆台影片剛上架，賴清德總統火速稱讚沈伯洋最睿智且最勇敢，前總統蔡英文幾乎同步宣布隔晚合體直播。不論這究竟是事前設局，還是危機發生後教科書等級的「以退為進」，結果都是，沈伯洋團隊把戰場拉回最擅長的網路認知作戰。選舉最後48小時，每一個動作背後都離不開政治算計。

吳皇昇指出，是不是拆舞台的公關大秀？這給大家判斷。呼籲各位朋友，更該檢視候選人平時的市政準備與治理穩健，別輕易被選前的一場戲劇性轉折，左右了判斷。