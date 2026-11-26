台北市長選戰激烈，民進黨台北市長候選人沈伯洋昨晚宣布取消選前之夜，引發民進黨支持者怪罪台北市長蔣萬安。蔣萬安團隊凌晨宣布取消28日開票活動，把27日市府路路權禮讓給沈伯洋。蔣萬安競總總幹事羅智強說，11月27日北平東路路權是民進黨借走的，為何要改到仁愛路？為什麼要封路3天搭舞台？明明選前之夜一天搭好舞台的前例比比皆是。

羅智強指出，蔣萬安取消開票活動，願意禮讓市府路路權給沈伯洋，祝福沈伯洋，能順利舉辦選前之夜。沈伯洋昨晚宣布取消選前之夜，看到許多綠營朋友來怪罪蔣萬安，因此蔣萬安凌晨2時20分指示他，原本團隊為舉辦11月28日開票活動，申請11月27日市府路的路權。如果沈伯洋願意願讓給沈陣營，方便他們在市府路舉辦選前之夜。

羅智強說，蔣萬安選前之夜的舞台，一天就可以搭好，將對台北市民交通的影響降到最低。11月27日在凱道舉辦選前之夜，當天凌晨零時再進場施工；他直言，不理解為什麼沈伯洋的選前之夜，要用3天的時間搭舞台？選前之夜一天搭好舞台的前例比比皆是，建議沈伯洋可以找前總統蔡英文、國民黨前主席朱立倫或蔣萬安取經，節省舞台搭建時間，減少交通衝擊。

羅智強回憶，去年民進黨發動大罷免，國民黨也只借到7月25日凱道的路權。朱立倫領導的國民黨，也是7月25日凌晨進場搭舞台，用一天的時間搭舞台加上舉辦活動；蔡英文競選總統連任，以及韓國瑜參選總統時的凱道造勢，也都是用一天的時間搭舞台加辦活動。

另民進黨中央前的北平東路路權，羅智強說，11月27日北平東路的路權是民進黨借走的，為什麼要改到仁愛路？沈伯洋團隊曾宣布11月27日選前之夜在北平東路舉辦，代表當天他們已經取得路權，但後來決定改到仁愛路，封路4天，其中搭舞台就要3天，這才引發民怨，因此問題不是地點，而是搭舞台要3天，對交通的衝擊太大。

羅智強指出，蔣萬安4年前台北市長，市府路、凱道、北平東路都被其他陣營借走。當時，民進黨陳時中借走了凱道與北平東路，但最後只使用北平東路，沒有使用凱道，凱道當天空蕩蕩。蔣萬安最後選擇備案，在基隆路的停車場舉辦選前之夜；當時也擔任總幹事的吳思瑤，還嗆借不到場地的蔣萬安「搶輸了，那下次就請早。」這次沈伯洋沒有搶到上述場地，但他們願意取消開票活動，禮讓市府路的路權給沈伯洋。