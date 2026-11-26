民進黨台北市長候選人沈伯洋昨晚宣布取消選前之夜，台北市長蔣萬安陣營今天則宣布願讓出市府路路權。國民黨立委徐巧芯還原事件始末說，4年前蔣萬安團隊未搶到理想場地，時任陳時中競總總幹事吳思瑤卻要他們「下回請早」，4年後蔣萬安卻選擇主動釋出善意，展現了高度、格局與民主風度。

徐巧芯表示，4年前民進黨說「下回請早」，4年後蔣萬安卻選擇主動釋出善意。昨天看到民進黨台北市長候選人沈伯洋宣布取消選前之夜，她當下感到非常錯愕，後來看到許多「小水滴」開始出征蔣萬安團隊，也覺得相當委屈，認為有必要還原整件事情的來龍去脈。

徐巧芯指出，每逢選舉，各競選團隊都會努力爭取選前之夜的場地。4年前蔣萬安團隊沒有搶到理想場地，因此今年記取經驗，投入更多人力，順利取得凱道及台北市政府前的路權，分別規畫舉行選前之夜及開票之夜。她注意到，沈伯洋團隊先前已公開宣布取得27日北平東路的路權，後來又宣布有更令人驚喜的場地，最後選擇在仁愛路舉行選前之夜，卻規畫封路長達4天，引發市民對交通壅塞、救護車通行等疑慮。

徐巧芯質疑，真正引發民怨的，難道不是封路4天，而是沒有場地嗎？以她籌辦大型活動的經驗，選前之夜並不一定需要提前封路4天。這次蔣萬安團隊在凱道舉行選前之夜，為了降低對市民交通的影響，也是在27日當天凌晨才進場搭設舞台，過去前總統蔡英文、民眾黨及國民黨在大罷免期間舉行的活動，都有類似的成功經驗。

徐巧芯說，沈伯洋昨天也在留言中承認，團隊擁有27日北平東路的路權，既然如此，為何不能評估比照辦理？方法是人想出來的，若一天可以完成的事情，卻選擇封路4天，在引發民怨後，又將責任歸咎於其他競選團隊，真的有點委屈。

徐巧芯提到，4年前沒有搶到理想場地的是蔣萬安團隊，當時吳思瑤拒絕協調，甚至對蔣陣營說「是你們手速太慢」、「下回請早」，即便民進黨最後沒有使用凱道，讓凱道空蕩蕩的，也沒有將路權讓給蔣萬安團隊，更沒有人去質疑民進黨；當時蔣萬安團隊接受遊戲規則，4年後更加努力準備，如今雙方處境互換，民進黨的態度卻完全不同，但蔣萬安團隊不必用4年前別人對待他們的方式，來對待今天的競爭對手。

徐巧芯指出，今天凌晨2時，蔣萬安做了一個決定，他告訴團隊，民主社會應該開開心心地完成每4年一次的選舉，因此決定將開票之夜改為線上舉行，把市府前的場地讓出來，讓沈伯洋也能在心儀的場地順利舉行選前之夜。她認為，這展現了蔣萬安高度、格局與民主風度，她也誠心祝福沈伯洋團隊能開開心心、順順利利地舉辦選前之夜，希望這場4年一次的民主盛事，所有人都能平安、順利、圓滿。