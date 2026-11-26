民進黨台北市長候選人沈伯洋因交通問題昨深夜取消仁愛路「選前之夜」活動，他提到，雖27日搶到北平東路，但沒有時間搭舞台、彩排。民眾黨國家治理學院主任翟本喬今表示，民眾黨2024年也只有一天可以場佈，但還是辦成了，民進黨現在是承認能力不如民眾黨？

沈伯洋曾提及27日選前之夜場地，最後只搶到北平東路以及幾個幹道，網友質疑為何不辦。沈伯洋稱，只有11月27日沒有意義，因為需要「至少」前一天搭舞台和彩排，以及維安、安全、醫療通道等，「不然為什麼大型活動舞台要封三天或四天？」

回顧2024年總統大選時，民眾黨1月12日選前之夜搶到凱達格蘭大道路權，但因民進黨搶到9到11日，等於民眾黨僅有一天能場佈。民眾黨創黨主席柯文哲出奇招，決定不要搭舞台，把車子開到廣場中間，在上面演講。

翟本喬表示，2024年1月12日凱道的選前之夜，民眾黨也是只有一天，前一天民進黨還留下了一大堆垃圾給民眾黨清，但還是辦成啦，而且還造出了歷史記錄的超級大字。

翟本喬說，今年民眾黨11月21日的黃金周，也是只有一天。「所以你們現在是承認你們的能力比不上民眾黨嗎？」

翟本喬更提到，2022年台北市長蔣萬安陣營和民眾黨黃珊珊的陣營，都是規規矩矩拼手速，大約20秒左右申請到。只不過蔣萬安要凱道，黃珊珊要市府，井水不犯河水，幾天下來相安無事。最後到了搶選前之夜那一天，凱道忽然在0.5秒內被搶走，擺明了就是用程式搶的。「我們團隊面面相覷，想說：這是可以的嗎？」

翟本喬說，到了早上，當時民進黨台北市長候選人陳時中競辦總幹事吳思瑤出來炫耀，得了便宜還賣乖，說手速快一點點、運氣好一點點。吳思瑤應該先跟大家分享一下怎麼搶到的吧？或也可以分享一下：為什麼這次用了程式還是搶不到？