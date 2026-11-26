民進黨台北市長候選人沈伯洋原訂明晚在仁愛路舉行「市民之夜」，昨天深夜突宣布取消活動、連夜拆除舞台。國民黨台北市長候選人蔣萬安陣營今天表示，願將明天的市府路路權讓給沈伯洋。回顧四年前台北市長選舉，藍綠也曾因選前之夜場地爆發路權攻防，最後雙雙移師，讓原本熱門的凱達格蘭大道意外唱空城。

回顧2022年台北市長選舉，蔣萬安陣營原先規畫在凱道舉行選前之夜，依規定提前一個月申請路權，陸續取得11月22日到24日的路權，作為舞台搭建及設備進場使用；不料最關鍵的25日選前之夜路權，卻被當時的民進黨台北市長候選人陳時中陣營取得，藍綠為此隔空交火。

國民黨人士質疑，民進黨單單取得選前之夜當天的路權，卻未申請前幾天搭設舞台所需的路權，是否有意阻擋蔣萬安在凱道造勢？陳時中則說，雙方可以協調場地，但控對手惡搞並不厚道；時任陳時中競總總幹事吳思瑤也強調，「國民黨搶輸了，下次就請早」，不需要在公平競爭、公開透明的遊戲規則下，作為選舉最後的攻擊。

吳思瑤當時在選前倒數四天前宣布，考量凱道周邊道路及部分主要幹道已由國民黨取得路權，為避免雙方支持者發生衝突，決定將選前之夜移至同樣取得路權的北平東路。陳時中隔天也說，天候及場地布置都是放棄凱道的考量因素。

最後，蔣萬安陣營另覓基隆路一段與八德路口的台泥停車場舉行選前之夜，陳時中則在北平東路造勢，無黨籍候選人黃珊珊選擇市府前廣場，向來是選舉造勢熱門場地的凱道，反而沒有任何一名台北市長候選人在此舉行選前之夜。

四年後，蔣萬安陣營取得凱道路權，並為開票活動提前申請市府路路權；沈伯洋陣營則選擇國父紀念館旁的仁愛路四段舉行選前之夜。北市警方23日公布交通管制措施，昨天上午開始實施管制，但因周邊連接多條交通幹道，引發用路人不滿。

沈伯洋昨天深夜宣布取消市民之夜。他說，因凱道、市府路及北平東路等場地均已被借走，市府廣場也無法使用，最後才選擇仁愛路，但搭設舞台必須封路，考量市民交通權益，決定連夜拆除舞台。

蔣萬安競總總幹事羅智強今天表示，他接獲蔣萬安指示，若沈伯洋願意，他們願將已申請的27日市府路路權讓給沈陣營，並同步取消原訂28日的實體開票活動，改為線上舉辦。