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蔣萬安團隊宣布 願將27日市府路路權讓給沈伯洋辦選前之夜
民進黨台北市長候選人沈伯洋原先規畫周五要在北市議會前舉辦選前之夜活動，因提前四天封路引發民怨，昨晚宣布取消，連夜拆掉舞台。國民黨台北市長候選人蔣萬安競總總幹事羅智強表示，他在凌晨2時20分接到蔣萬安指示，原本蔣團隊申請11月27日（周五）市府路的路權，如果沈伯洋願意，可以讓給沈陣營。
羅智強在臉書表示，他在凌晨2時20分接到蔣萬安指示，原本團隊為舉辦11月28日開票活動，申請11日27日市府路的路權，如果沈伯洋願意，蔣團隊可以讓給沈陣營，方便他們在市府路舉辦選前之夜。
羅智強並說，蔣團隊開票之夜的實體活動取消，改在線上舉辦。希望支持者們能夠體諒，到時候大家在線上一起迎接勝利！
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