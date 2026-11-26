民進黨台北市長候選人沈伯洋於昨晚宣布取消選前之夜活動，並發短片稱其他場地全被借走，引起支持者嘩然，台北市長蔣萬安的臉書也再遭留言洗版灌爆，指蔣萬安沒能力占這麽多地方要幹嘛？這樣就會贏了嗎？留言逾4千則。

沈伯洋原定周五選前之夜在台北市議會前舉行「市民之夜」，昨天開始針對周邊仁愛路等段進行四階段交通管制，為期長達4天，因周邊連接重要道路，封路4天引發民怨，沈伯洋陣營昨晚決定取消選前之夜，連夜拆除舞台。

沈伯洋昨晚也發文並在舞台前錄製影片表示，因為這次要辦市民之夜，就是「選前之夜」，凱道被借走、市府路被借走、市府廣場不給借、北平東路也被借走，最後就選定仁愛路。因為市府廣場這邊都不能用，就必須往仁愛路推，整個舞台必須要封路才有辦法做。

沈伯洋宣布取消選前之夜活動後，蔣萬安的臉書再度被留言灌爆，短短幾小時就破5千則，連夜增加中。蔣萬安臉書被洋爆，是在今年10月3日晚間在臉書發文談論毒品防制，質疑沈伯洋2014年曾主張「社區中心提供毒品與乾淨針頭」，並要求沈伯洋不要以美沙冬計畫遮掩過去主張，臉書留言數迅速暴增，隔天更突破50萬則，超越金氏世界紀錄官網所列的24小時內臉書單一貼文留言紀錄。

蔣萬安臉書留言夜間仍持續增加。網友留言指出，身為台北市民，「為你們團隊的行為感到非常羞恥」民主大退步；還有網友問「你借北平東路要做什麼啊？真的超超超超超丟臉的」所以借三個場地要幹嘛；還有網友問沈伯洋取消選前之夜，要學要學得完整；「你的團隊真的該換，你真的完蛋了你」

不過也有藍營議員開始反擊，國民黨台北市議員楊植斗指出，4年前的選舉，陳時中陣營搶到凱道路權，當天沒有辦造勢活動，且吳思瑤當時也說「搶輸了那下次就請早」。

國民黨台北市議員王欣儀說，「自行宣布當選的沈伯洋」終於意識到辦這樣子大面積封路的市民之夜有多麼離譜，絕不是用什麼宣導、溝通廢話伯洋體，輕輕道歉就能解決的「稍微影響交通」但是就連剛剛宣布取消的影片中，竟然都還在說謊，被自己的總幹事吳思瑤打臉啦。