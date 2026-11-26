民進黨台北市長候選人沈伯洋預計週五在台北市政府前仁愛路辦選前市民之夜，因交通管制惹民怨，臨時喊卡。國民黨前發言人楊智伃表示，沈伯洋不如2022年參選台北市長的陳時中，搶不贏場地還解決不了問題，封街四天才發現民怨，再自己為了犯錯止血取消，還要出來裝可憐。

楊智伃指出，2022年選前之夜，蔣萬安陣營也沒搶到凱道。當時國民黨文傳會所有同仁半夜在網咖、在家努力想要搶到路權，結果被民進黨搶走，當時陳時中還出來酸「下次請早」，結果民進黨當年也沒在凱道辦選前，辦在北平東路。

楊智伃說，國民黨當時沒搶到凱道，也沒有裝可憐，立刻開始找其他適合的腹地、另尋辦法，最後找到在基隆路、八德路交叉口的空地，容納得了人潮也不會干擾交通。

楊智伃說，2025年的726大罷免前夕，當時國民黨也只搶到725當天一天的凱道。前一天724是民進黨罷免團體辦大罷免大成功的活動，還故意硬要拖到最後一刻才讓725活動廠商進場。國民黨有說什麼嗎？有因此吵吵鬧鬧裝可憐嗎？不就是下定決心、加緊腳步、拜託配合的廠商協助合作完成造勢活動嗎？這才是面對問題解決問題的陣營跟團隊吧？

楊智伃說，反觀沈伯洋陣營自己沒搶到場地，自己決定場地、時間與規模，封街四天才發現民怨，然後再自己為了犯錯止血取消，還要出來裝可憐。看看2022年陳時中高傲的樣子，難道陳時中沒教沈伯洋怎麼搶場地也要怪蔣萬安嗎？